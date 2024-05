Google Messaggi, in arrivo la possibilità di modificare il testo dopo l'invio

Tutti gli utenti Android ora possono avere a che fare con una nuova funzione dedicata all’app Google Messaggi. La piattaforma, che al momento dispone di tutte le funzionalità RCS che in genere occorrono, offre svariate funzionalità tra cui crittografia end-to-end, conferme di lettura, indicatori di digitazione, condivisione di immagini in HD e molto altro ancora. Gli utenti beta adesso possono provare la funzione di modifica dei messaggi quella che garantisce loro 15 minuti per modificare un messaggio che è già stato inviato.

Ora ecco qualcosa di importante da sapere. Affinché questa feature funzioni, anche la persona a cui l’utente invia il messaggio originale deve utilizzare una versione beta di Google Messaggi. Questo requisito ovviamente non sarà necessario una volta che la funzionalità sarà rilasciata per la versione in pianta stabile.

Google Messaggi si aggiorna con la possibilità di modificare i messaggi dopo l’invio

Chi dispone già di questa funzionalità, ha a disposizione l’app beta di Google Messaggi dunque. Per poter usare la modifica, è necessario premere a lungo il messaggio: in alto comparirà una nuova barra degli strumenti, direttamente sopra il messaggio. Toccando l’icona della matita, ecco la casella dedicata alla modifica del messaggio. Dopo aver modificato, serve solo premere il pulsante invio. È possibile visualizzare la cronologia delle modifiche del messaggio, il che significa che un singolo messaggio può essere modificato più volte.

A febbraio arrivarono le prime evidenze di questo nuovo aggiornamento per Google Messaggi ma si parlava di 30 minuti utili per la modifica. Ora tutto è ufficiale per l’app beta, ma il tempo è di 15 minuti.

Bisogna quindi solo pazientare che Google distribuisca l’aggiornamento a più utenti nella versione beta. Dopo che i test saranno andati a buon fine, si procederà al rilascio graduale per la versione in pianta stabile dell’applicazione di messaggistica. È ormai solo questione di tempo.