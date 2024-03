Google Messaggi introduce la personalizzazione di colori e sfondi

Attraverso alcune opzioni testate attraverso una beta Google Messaggi sta testando la possibilità di personalizzare colori e sfondi. Con questa semplice ma accattivante introduzione, la compagnia di Mountain View cerca di donare maggiore personalità al suo servizio di messaggistica RCS.

Secondo quanto trapelato, la filosofia applicata da Google in questo contesto dovrebbe seguire le combinazioni cromatiche di Material You di Android, offrendo comunque anche ampio spazio di manovra all’utente per scegliere i propri colori preferiti. Nonostante la funzione sia in fase di prova, allo stato attuale la compagnia non ha rilasciato alcun tipo di commento riguardo la sua disponibilità per tutti gli utenti.

Sebbene tale introduzione non andrà di certo a rivoluzionare Google Messaggi, si tratta comunque di qualcosa che potrebbe catturare l’occhio di molti. In tal senso, Google sembra volersi distinguersi in un un contesto dove, almeno al momento, iMessage di Apple sembra essere un gradino superiore per quanto riguarda le funzionalità offerte.

Google Messaggi fa un altro piccolo passo nella rincorsa a iMessage di Apple

Il colosso di Mountain View, quando si parla di messaggistica, ha più volte dovuto far fronte a soluzioni tutt’altro che vincenti. Nomi come Google Talk, Hangouts, Allo e Duo, hanno dimostrato come questo non sia di certo il punto forte di Big G.

In questo senso, però, la compagnia sembra aver imparato dai suoi errori e sta concentrando le energie su Google Messaggi con continue piccole migliorie. Basti pensare allo scorso mese di dicembre, quando Google ha implementato la funzione per modificare i messaggi dopo l’invio. Qualche settimana prima, poi, è stata anche introdotta la scorciatoia per attivare rapidamente la fotocamera attraverso Google Messaggi.

D’altro canto, il settore della messaggistica sembra ormai dominato da piattaforme di altro tipo, come WhatsApp che, da anni, sta facendo registrare numeri impressionanti per quanto concerne il numero degli utenti.