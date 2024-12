Google Messaggi, ora c'è la prova: arrivano i messaggi via satellite

Con l’arrivo di Android 15 sta per diventare realtà anche un altro aspetto che potrebbe contribuire a rendere gli smartphone sempre più fondamentali. Gli utenti che utilizzano Google Messaggi avranno ben presto l’opportunità di usare la messaggistica satellitare, utile per ricevere ed inviare i messaggi anche dove non c’è campo o rete Wi-Fi. Non c’è ancora l’ufficialità, ma in rete sono trapelate delle immagini che mostrano effettivamente l’applicazione di Google durante l’utilizzo di questa funzione.

Arrivano dunque ulteriori conferme su quello che potrebbe essere il futuro della messaggistica sugli smartphone. Nel caso in cui ad introdurre tutto questo fosse proprio l’applicazione di Google, gli utenti non potrebbero fare altro che essere felici.

Come funzionerà la messaggistica satellitare su Google Messaggi

Quando il telefono perderà la connessione alle reti tradizionali, Google Messages mostrerà un avviso. A quel punto, sarà possibile scegliere di connettersi a un satellite per continuare a inviare messaggi. Questa funzionalità è pensata per mantenere le comunicazioni attive anche in situazioni estreme o in aree remote.

Ci sono però alcuni limiti di cui tenere conto durante l’uso di questa funzione:

Si potranno inviare solo messaggi uno a uno, niente chat di gruppo;

Non sarà possibile includere immagini o video nei messaggi;

I tempi di invio saranno più lunghi rispetto ai messaggi tradizionali.

Per stabilire la connessione, sarà necessario un cielo libero da ostacoli. Tuttavia, servizi come Starlink di T-Mobile, che sarà tra i primi a offrire questa tecnologia, potrebbero rendere tutto più semplice e veloce.

Una tecnologia che guarda al futuro

Google aveva già annunciato che le app con supporto RCS (Rich Communication Services) avrebbero integrato la messaggistica satellitare. Con molti operatori e produttori che adottano Google Messages come app predefinita, questa nuova funzionalità potrebbe presto diventare uno standard.

A differenza di altri servizi, questa tecnologia non sarà limitata alle emergenze. Sarà possibile mandare messaggi a chiunque, ovunque, anche in assenza totale di rete tradizionale. Un passo avanti che potrebbe trasformare il modo in cui comunichiamo.