L'Europa sperimenta gli SMS via satellite e fa la storia

Era da tempo che se ne parlava ma ora il passo è stato fatto: alcuni test hanno portato all’invio del primo SMS tramite rete satellitare. L’esperimento porta quindi il mondo delle telecomunicazioni europee al livello successivo, tutto grazie ad un consorzio composto da Deutsche Telekom, Qualcomm e Skylo.

queste sono le aziende che infatti hanno condotto il primo test con successo in Grecia, utilizzando una rete geostazionaria e dispositivi dotati di modem Snapdragon X-80 5G. Questa tecnologia, conforme agli standard 3GPP per la connettività Direct-to-Handset (D2H), consente ai dispositivi mobili di collegarsi direttamente ai satelliti senza la necessità di torri cellulari tradizionali.

Connettività tramite satellite per gli SMS, cambia tutto

Questa novità è fondamentale per l’invio dei messaggi. In questo modo infatti sarà possibile recapitarli anche quando ci si ritroverà in zone totalmente prive di rete cellulare. Un esempio possono essere le aree montuose, rurali o anche quando ci si trova in mare aperto. In situazioni di emergenza, come disastri naturali o incidenti in località isolate, la possibilità di comunicare tramite satellite potrebbe salvare vite. Secondo Skylo Technologies, questa tecnologia renderà la connettività satellitare una componente chiave dei servizi cellulari, offrendo continuità anche in condizioni difficili.

L’importanza strategica per l’Europa

A svolgere attualmente un ruolo centrale all’interno del progetto definito IRIS2, è Deutsche Telekom. Per chi non ne fosse a conoscenza, IRIS2 è una costellazione di satelliti promossa dalla Commissione Europea. Questa svolge una funzione fondamentale per migliorare le infrastrutture di comunicazione sicure e colmare il divario digitale. Questo sistema, composto da circa 290 satelliti, mira a rafforzare la risposta alle crisi e la protezione delle infrastrutture critiche, integrando ulteriormente le reti terrestri e satellitari.

Nonostante le potenzialità, permangono alcune limitazioni tecniche. La larghezza di banda ridotta e le condizioni meteorologiche possono influire sulla qualità del segnale. Tuttavia, questa tecnologia potrebbe rivalutare gli SMS come mezzo di comunicazione essenziale in contesti professionali e di emergenza. Potrebbe dunque trattarsi di un piacevole “ritorno al passato”.