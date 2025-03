Google Messaggi protegge gli utenti dalle truffe con l'AI, ecco come

L’obiettivo in questo momento è provare a sfruttare l’AI nel migliore dei modi, così da implementare sempre soluzioni utili per gli utenti. In questo caso Google Messaggi mette a disposizione un nuovo sistema chiamato Scam Detection che rileva truffe in arrivo sia dagli SMS ed MMS che dalla piattaforma di messaggistica RCS.

Come funziona il rilevamento delle truffe su Google Messaggi

Grazie ad alcuni modelli AI avanzati, Scam Detection è in grado di analizzare i messaggi in arrivo e individuare schemi sospetti. Nel caso in cui dovesse esserci un problema, gli utenti riceveranno una notifica così da poter intervenire bloccando e segnalando il mittente.

Secondo Google, questa tecnologia è stata progettata per riconoscere truffe conversazionali, ovvero quei messaggi che iniziano in modo innocuo per poi trasformarsi in tentativi di frode tramite ingegneria sociale.

La differenza rispetto alle protezioni tradizionali:

L’AI non si limita a filtrare i messaggi sospetti prima della conversazione, ma continua a monitorare le interazioni in tempo reale;

Gli avvisi vengono mostrati solo se il mittente non è tra i contatti salvati ;

; L’elaborazione avviene direttamente sul dispositivo, garantendo la privacy degli utenti.

Per ora, Scam Detection è disponibile solo in inglese e in fase di rollout in USA, Regno Unito e Canada, ma Google ha confermato che sarà esteso presto ad altri paesi.

Nuove funzioni esclusive per dispositivi Pixel

Oltre alla protezione AI contro le truffe, Google ha annunciato alcune novità dedicate ai possessori di smartphone Pixel:

Streaming da più angolazioni : gli utenti di Pixel 9 possono ora collegare fotocamere GoPro o altri Pixel tramite Bluetooth e WiFi per trasmettere in diretta su YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat e TikTok ;

: gli utenti di possono ora collegare tramite Bluetooth e WiFi per trasmettere in diretta su ; Pixel Studio per adesivi personalizzati: sempre su Pixel 9, l’app Pixel Studio permette di creare immagini stilizzate di persone, evitando contenuti troppo realistici per prevenire usi impropri dell’AI.

Bisognerà attendere ancora un po’ per vedere questa funzione ma a quanto pare la distribuzione da parte di Google è cominciata.