Google Messaggi si aggiorna: l'app rielabora la conferma di lettura

Google non va mai in vacanza e non diminuisce mai l’attenzione intorno alle sue applicazioni più interessanti. Tra queste c’è di diritto anche l’applicazione Messaggi, rinnovata proprio l’anno scorso con un nuovo design e nuove funzionalità. Ora sembra che Google voglia migliorare ulteriormente l’app, poiché Google Messaggi sta attualmente testando un nuovo aspetto dedicato alla conferma di lettura dei messaggi nelle conversazioni RCS.

Secondo quanto visto sul web, sembra che le conferme di lettura siano finalmente pronte a spostarsi nella vignetta del messaggio.

Google Messaggi cambia lo stile della conferma di lettura dei messaggi RCS

Un recente rapporto pubblicato sul web mostra che Google sta testando una riprogettazione per la conferma di lettura messaggi. Questa si sposta all’interno della bolla riservata al testo. Al momento infatti le conferme di lettura vengono visualizzate sotto il messaggio tra l’ora e data e il blocco della crittografia RCS.

Con l’aggiornamento invece vengono visualizzate sulla destra, all’interno di un cerchio leggermente più chiaro dello sfondo. Il disegno che contraddistingue la conferma di lettura è quello della doppia spunta.

La riprogettazione di Google rende inoltre visibili la conferma di lettura su tutti i messaggi precedenti e non solo su quello più recente. Questo aggiornamento non è ancora disponibile per tutti e non è chiaro quando potrebbe arrivare in pianta stabile. Ci sono infatti degli utenti che sono stati scelti dalla piattaforma per poter testare queste nuove funzionalità. Tale aspetto aiuta Google a valutare l’interesse e la volontà degli utenti stessi di voler effettivamente adottare le nuove proposte pensate dagli ingegneri. Sembra comunque molto probabile che questa funzionalità verrà rilasciata ufficialmente.

Google sta provando in ogni modo a rendere disponibile la sua applicazione Messaggi per tutti, soprattutto dopo l’introduzione del supporto RCS. Chiaramente è difficile spodestare applicazioni che da sempre offrono questo tipo di soluzione: i nomi di WhatsApp e Telegram sono effettivamente insormontabili.