Il futuro dell’assistenza digitale si gioca su dettagli che fanno la differenza nella quotidianità: con una serie di aggiornamenti mirati, Google sta lavorando a una profonda revisione della sua app Gemini, con l’obiettivo di renderla uno strumento sempre più intuitivo, trasparente e accessibile.

Quattro sono le direttrici su cui si concentra questa evoluzione: una nuova scheda Discover pensata come guida interattiva, una sidebar ridisegnata per migliorare la navigazione, un modo innovativo di visualizzare il ragionamento dell’AI tramite la funzione Show Thinking e, infine, una serie di modifiche all’interfaccia che ottimizzano l’esperienza d’uso su dispositivi mobili. Un percorso ancora in divenire, ma che promette di ridefinire la relazione tra utente e intelligenza artificiale.

Una nuova scheda Discover (e non solo)

Tra le novità più interessanti di questa tornata di aggiornamenti emerge senza dubbio la scheda Discover, integrata nella versione 17.10.54.sa.arm64 dell’app, anche se per ora ancora inattiva e in fase di test.

Non si tratta di un semplice feed di notizie come quello già noto agli utenti Google, ma di un vero e proprio centro di apprendimento dove l’utente può trovare tutorial, suggerimenti pratici e approfondimenti sulle funzionalità di Gemini. L’idea è offrire una guida sempre a portata di mano, che consenta di scoprire nuove possibilità e sfruttare al meglio le potenzialità dell’assistente digitale, senza dover cercare informazioni in altri canali o perdere tempo in lunghe ricerche online.

Google, in questa fase, sta ancora lavorando sui contenuti e sulla personalizzazione, segno di un’attenzione particolare all’esperienza utente e alle diverse esigenze che possono emergere nell’uso quotidiano.

L’attenzione di Google non si limita ai contenuti, ma si estende anche alla forma. La nuova sidebar è stata completamente ripensata, con linee più morbide e un pannello delle impostazioni dedicato, facilmente accessibile. Un cambiamento che punta a rendere la navigazione più fluida e immediata, specialmente per chi utilizza l’app su smartphone.

La separazione netta tra l’overlay delle risposte e la casella di input consente di mantenere ordine visivo e chiarezza durante l’interazione. In basso a destra, una X consente di chiudere rapidamente la risposta, mentre l’icona per l’audio è stata spostata nell’angolo inferiore destro, facilitando l’uso con una sola mano. Tutto è studiato per offrire un’esperienza più naturale e confortevole, in linea con i principi del design centrato sull’utente.

Show Thinking: trasparenza e chiarezza nel ragionamento dell’AI

Una delle sfide principali nell’utilizzo dell’AI è la comprensione dei processi che portano a una determinata risposta. La funzione Show Thinking si propone di risolvere questo nodo, mostrando in modo chiaro il percorso logico seguito dall’AI.

La vera innovazione, però, sta nella modalità di visualizzazione: il ragionamento non viene più sovrapposto alla risposta, ma compare in un bottom sheet scorrevole. Questo consente di mantenere intatto il contesto della risposta e di offrire una lettura continua e meno frammentata, a beneficio sia di chi crea contenuti sia di chi necessita di verificare dati o approfondire determinati passaggi. Un passo avanti importante verso una maggiore trasparenza, che rende l’IA non solo uno strumento, ma anche un interlocutore affidabile e comprensibile.

Funzionalità pratiche e interrogativi ancora aperti

L’impatto di questi aggiornamenti si riflette in una curva di apprendimento più dolce per l’utente finale, che può così familiarizzare rapidamente con le nuove funzionalità e godere di una navigazione più fluida e intuitiva.

Dal punto di vista dei progettisti e degli sviluppatori, questi cambiamenti rappresentano un segnale chiaro: Google sta investendo in un approccio sempre più user-centered, con una particolare attenzione all’ottimizzazione per l’uso mobile e alla personalizzazione dell’esperienza. Restano tuttavia alcuni interrogativi: non sono ancora stati annunciati i tempi di rilascio delle novità, né sono state fornite informazioni dettagliate sulla gestione dei dati relativi alla scheda Discover. Rimane inoltre da chiarire se sarà possibile disattivare singole funzionalità e come verrà bilanciata la necessità di trasparenza con la tutela delle informazioni sensibili degli utenti.