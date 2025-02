Crea video tutorial con l'intelligenza artificiale di Synthesia

I video tutorial risultano molto utili per la formazione dei dipendenti di un’azienda, al netto delle risorse necessarie sia in termini di tempo che di denaro. Le imprese più piccole, come ad esempio le startup, possono incontrare da questo punto di vista alcune difficoltà, vuoi per problemi di budget vuoi per l’ottimizzazione dei tempi.

Ciò però non significa che debbano rinunciare alla formazione dei loro dipendenti, requisito chiave per crescere e restare competitivi nel mondo del lavoro. Un aiuto importante può arrivare oggi dall’intelligenza artificiale, o meglio da piattaforme come Synthesia che sfruttano l’AI per la creazione di video tutorial in pochi minuti.

Synthesia, leader a livello globale tra le piattaforme di comunicazione video AI, consente di realizzare video professionali con avatar virtuali in 140 lingue diverse, permettendo alle aziende di risparmiare fino all’80% sia in termini di spesa che di tempo. Per provare le sue funzionalità senza impegno è sufficiente iscriversi alla piattaforma tramite l’account Free: in seguito, le versioni più complete partono da 16 euro al mese (piano Standard).

Un caso d’uso concreto di Synthesia

Ipotizziamo che un’azienda tecnologica abbia la necessità di creare video tutorial riguardo alle best practice da seguire sul fronte della cybersecurity, un tema che riveste una cruciale importanza anno dopo anno all’interno di qualsiasi società. E ipotizziamo sempre che per la loro realizzazione scelga di servirsi di Synthesia.

Una volta presa tale decisione, si procederà nella generazione di uno, due o più video tutorial in maniera spedita. Tutto ciò che l’azienda dovrà fare è scegliere un avatar AI tra quelli disponibili, scrivere un copione (con la possibilità peraltro di farsi aiutare dall’intelligenza artificiale), ed eventualmente scegliere la lingua per un’eventuale traduzione.

Come risultato finale si avrà un avatar basato sull’intelligenza artificiale che spiega ai dipendenti della società come proteggere al meglio i dati aziendali, attraverso esempi pratici da un lato e illustrazioni visive dall’altro. Inoltre, qualora i termini di cybersecurity dovessero cambiare nel corso del tempo, l’azienda avrà modo di aggiornare i video nel giro di pochi minuti.