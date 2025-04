In occasione della TED Conference di Vancouver, Google ha presentato un prototipo di occhiali smart basati su Android XR, sorprendendo pubblico e addetti ai lavori. Questi occhiali non solo integrano funzioni avanzate come la traduzione in tempo reale, ma sfruttano anche l’Intelligenza Artificiale per riconoscere oggetti e fornire informazioni contestuali direttamente nel campo visivo dell’utente.

Durante la presentazione, condotta da Shahram Izadi, responsabile delle iniziative AR e VR di Google, è stata mostratala leggerezza e la praticità del dispositivo, caratteristiche che lo rendono adatto alla vita quotidiana. Grazie a Gemini, gli occhiali sono in grado di memorizzare immagini catturate in precedenza e riconoscere oggetti con grande precisione: funzioni utili in diversi contesti.

In particolare, la dimostrazione di traduzione dal farsi all’inglese ha suscitato particolare interesse, evidenziando un enorme potenziale in questo ambito.

Occhiali smart Android XR: anche la concorrenza si muove

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo combina fotocamera, display, microfono e altoparlanti, mantenendo però l’elaborazione dei dati sullo smartphone collegato. Questo approccio permette di ridurre il peso degli occhiali senza compromettere le prestazioni.

Nonostante Google non abbia ancora rivelato una data ufficiale per il lancio commerciale, la compagnia di Mountain Views non può attendere troppo, viste le mosse della concorrenza. Samsung, infatti, sta lavorando al progetto Haean, un dispositivo che punta a combinare comfort e innovazione. Questi occhiali smart saranno dotati di molteplici telecamere e sensori per il tracciamento dei movimenti, con un design adattabile a diverse fisionomie.

La competizione tra Google e il colosso coreano promette di accelerare lo sviluppo del settore, offrendo soluzioni sempre più avanzate. Non solo: vista la potenzialità di questa tecnologia, il tutto potrebbe andare ben oltre gli occhiali smart, con potenziali soluzioni in contesti come mobilità urbana, comunicazione e intrattenimento. Nei prossimi anni, di fatto, diversi ambiti potrebbero vivere delle vere e proprie rivoluzioni.