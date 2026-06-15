Google nasconde un simulatore di volo gratuito che pochi conoscono

Google ha riportato in primo piano una delle funzioni più curiose della propria piattaforma geografica: il simulatore di volo integrato in Google Earth, già disponibile da anni ma finora poco visibile.

A differenza della storica versione desktop disponibile oltre quindici anni fa, la nuova implementazione funziona direttamente dal browser e consente di sorvolare qualsiasi area del pianeta sfruttando immagini satellitari, modelli tridimensionali e dati geografici aggiornati. La novità è arrivata a metà giugno 2026 e permette a chiunque di esplorare il mondo dall’alto senza installare software dedicati o acquistare costosi simulatori professionali. Nessun download, nessuna configurazione: basta aprire Google Earth dal browser desktop, passando attraverso questo link.

Come funziona il simulatore di volo su Google Earth

Per avviare il simulatore basta accedere a Google Earth via browser, entrare nella sezione Explore Earth e selezionare la voce dedicata al volo dal menu degli strumenti.

L’interfaccia carica immediatamente il velivolo virtuale e consente di iniziare il sorvolo del pianeta attraverso controlli da tastiera. Il sistema utilizza una rappresentazione tridimensionale della Terra caricata dinamicamente durante il volo: edifici, rilievi e immagini ad alta risoluzione vengono trasmessi in streaming man mano che il velivolo si sposta. Google avverte che velocità molto elevate o connessioni lente possono causare ritardi temporanei nel caricamento degli scenari.

Il vero punto di forza non è la simulazione aeronautica in sé, ma l’accesso all’enorme patrimonio cartografico costruito da Google negli ultimi anni.

Grazie ai modelli tridimensionali e alle immagini fotorealistiche disponibili in numerose città del mondo, è possibile sorvolare grattacieli, monumenti e paesaggi naturali con un livello di dettaglio difficilmente raggiungibile da altre applicazioni gratuite. Durante il volo gli edifici tridimensionali vengono caricati automaticamente, trasformando la navigazione geografica in una vera esplorazione aerea. La fisica di volo è volutamente semplificata: il progetto si rivolge a utenti curiosi, studenti e appassionati, non a chi cerca la precisione aerodinamica di Microsoft Flight Simulator. In caso di schianto contro il terreno, il sistema permette di riprendere immediatamente da una posizione sicura.

Cosa lo distingue dai simulatori professionali

Il nuovo strumento non compete con i simulatori avanzati presenti sul mercato. Prodotti come il già citato Flight Simulator offrono modelli aerodinamici sofisticati, cockpit funzionanti, condizioni meteorologiche realistiche e supporto a periferiche professionali.

Google segue una strada diversa: semplicità, accessibilità immediata e utilizzo dal browser. Questo riduce drasticamente i requisiti hardware e apre il volo virtuale a un numero molto più ampio di utenti. Chi vuole sorvolare New York, Parigi, Tokyo o le Alpi può farlo in pochi secondi, senza installazioni da decine di gigabyte.

Google Earth punta sull’esplorazione interattiva

Google classifica il simulatore come prodotto pre-GA, ancora in fase sperimentale: funzionalità, prestazioni e compatibilità potrebbero cambiare nel tempo.

La disponibilità esclusivamente via web è un segnale chiaro della direzione intrapresa: sfruttare la potenza del cloud e dello streaming geografico invece di affidarsi a software locali. Il ritorno del simulatore di volo dimostra come Google Earth continui a trasformarsi da strumento cartografico a piattaforma interattiva per l’esplorazione digitale. Infine va ricordato come questo è solo uno dei tanti giochi nascosti di Google.