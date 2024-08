Google non si dimentica dei vecchi Pixel: 4 aggiornamenti basati sull'IA

Il recente evento Made by Google ha visto come protagonista assoluto Pixel 9, che ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Nonostante ciò, la compagnia di Mountain View ha dimostrato di non essersi dimenticata dei modelli precedenti, fornendo agli stessi ben quattro aggiornamenti dedicati all’Intelligenza Artificiale, come descritto sul blog ufficiale di Google.

Il primo è chiamato Guided Frame. Si tratta di una guida vocale per ottenere delle foto migliori. In questo caso, l’IA è in grado di aiutare le persone con problemi alla vista, fornendo indicazioni per inquadrare un soggetto, oltre ad avvertire l’utente in caso di scarsa illuminazione.

Se questa funzione era già disponibile prima, per attivarla era necessario passare attraverso le impostazioni di Accessibilità. Da ora invece, Guided Frame sarà accessibile direttamente dalle impostazioni principali della fotocamera. Non solo: la stessa funzione sarà in grado di riconoscere meglio oggetti e volti, potendo godere di una migliore messa a fuoco.

Novità anche per i vecchi Pixel, da Magnifer a Live Transcribe: ecco le funzioni interessate

Un’altra implementazione che riguarda anche i Pixel meno recenti riguarda la funzione Magnifier. Questa consente di utilizzare la fotocamera del dispositivo come una sorta di lente d’ingrandimento. Grazie al lavoro di Google, Magnifier può vantare una nuova modalità selfie, oltre ad essere ora in grado di cercare determinate parole nell’ambiente circostante (come insegne o simili) e a godere di una nuova modalità picture-in-picture.

La altre modifiche coinvolgono Live Caption, utile per creare sottotitoli con l’IA, e Live Transcribe, per le traduzioni audio istantanee. Entrambe le funzioni hanno ottenuto il supporto per 7 nuove lingue (cinese, coreano, polacco, portoghese, turco, russo e vietnamita). Inoltre, Live Transcribe è ora disponibile anche offline: un vantaggio non da poco, visto che si tratta di uno strumento molto utile all’estero, talvolta in frangenti in cui la connessione non è disponibile.

Google non ha chiarito sul suo blog quali Pixel otterranno questi aggiornamenti ma, sui dispositivi supportati, questi dovrebbero già risultare attivi.