Google: nuovo strumento per gli acquisti durante i saldi estivi

Google ha presentato un elenco riguardante i suoi strumenti di acquisto, i quali sono stati recentemente migliorati. Questi mirano a semplificare la ricerca di occasioni per gli utenti durante la prossima stagione dei saldi estivi. Ciò comporterà la possibilità di trovare i prezzi più bassi tra vari rivenditori, consentendo di valutare cosa rappresenta un vero affare. Il vantaggio? Non servirà aprire innumerevoli schede.

Uno dei punti più importanti è la sezione relativa alle offerte che è stata totalmente aggiornata e resa accessibile semplicemente cercando “offerte di negozi“. Qui gli utenti possono trovare un carosello che mostra le offerte più recenti di vari rivenditori, inclusi marchi diretti al consumatore, negozi big-box, rivenditori di lusso, etichette di famosi stilisti e boutique più piccole.

Google: promozioni, confronti e molto altro ma al momento solo negli USA

Nella stessa sezione è possibile trovare promozioni e sconti su misura per i propri interessi, tutto organizzato per categorie di prodotti. Si può infatti scegliere tra elettronica, abbigliamento, articoli per la casa, giocattoli, prodotti di bellezza e articoli per animali domestici. Basta un clic puoi confrontare i prezzi tra i rivenditori o magari per accedere alle recensioni dei prodotti, verificare la disponibilità e trovare informazioni sulla consegna. Questa funzionalità è al momento disponibile solo ed esclusivamente per gli acquirenti negli Stati Uniti sia su piattaforme mobile che desktop.

Inoltre, Google vuole affrontare una questione molto importante: analizzare un’offerta e capire se si tratta effettivamente di un buon affare. Facendo clic su un prodotto, gli acquirenti statunitensi possono ora vedere la fascia di prezzo media prendendo in esame l’articolo e tutti i venditori che lo mettono a disposizione, il tutto con medie basate sugli ultimi tre mesi. Questa funzione di “informazioni sui prezzi” aiuta a determinare se il prezzo corrente è veramente interessante e se è un buon momento da portare a casa. I saldi sono in arrivo e Google consentirà ai suoi utenti di arrivarci preparati.