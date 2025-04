Google Password Manager consentirà il trasferimento delle passkey tra telefoni

Attraverso un’analisi del file APK da parte degli esperti di AndroidAuthority, è stato notato come Google Password Manager si sta preparando a offrire una funzione per esportare le passkey tra diversi dispositivi.

Esportazione e importazione di credenziali sono già caratteristiche consolidate nel contesto dei password manager ma, l’integrazione della stessa funzionalità per le passkey, potrebbe rappresentare una grande comodità per gli utenti.

Questa probabile implementazione non è comunque del tutto una sorpresa. La FIDO Alliance, già nel 2024, ha annunciato di stare lavorando a un protocollo per consentire l’importazione e l’esportazione di passkey, con Google che ovviamente ha dimostrato un occhio di riguardo in merito.

Importazione ed esportazione delle passkey tra dispositivi: un ulteriore passo verso l’addio alle classiche password

Gli esperti hanno individuato codice che fa riferimento all’eventuale importazione ed esportazione di passkey. In alcune stringe è stato individuato persino un potenziale sistema di blocco per utilizzi impropri dello strumento. Nonostante ciò, trattandosi di semplici porzioni di codice, non è dato sapere se e quanto Google introdurrà effettivamente questa funzione.

Le passkey, d’altro canto, sembrano ormai destinate a sostituire le classiche password. Le parole d’accesso infatti, oltre a risultare difficili da ricordare, sono molto più facili da violare. Le passkey sono memorizzate sul singolo dispositivo e consentono di usare un metodo di autenticazione separato per accedere agli account.

Per esempio, su un iPhone è possibile usare la scansione biometrica FaceID o l’impronta digitale per verificare l’identità e accedere all’account. Il tutto senza dover gestire lunghe liste di caratteri e numeri.

Questa novità non è l’unica che riguarda Google Password Manager: di recente è stato infatti introdotto un nuovo sistema per cancellare con un semplice tocco le credenziali presenti nel gestore.