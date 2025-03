Google Password Manager: presto possibile reset credenziali con un solo tocco

I migliori password manager in circolazione offrono una serie molto ampia di servizi, che vanno ben oltre la semplice memorizzazione delle parole d’accesso.

La possibilità di generare password robuste o la creazione di e-mail monouso sono utilità tutt’altro che rare. In questo contesto Google Password Manager potrebbe presto vantare un’opzione ancora più semplice quanto poco diffusa, ma non per questo meno utile.

In alcune stringhe di codice, relative alla versione beta 25.09.30 di Google Play Services, gli esperti di Android Authority hanno individuato una funzione, ancora in fase embrionale, che dovrebbe chiamarsi “Delete all data” (traducibile in Cancella tutti i dati).

Perché questa potenziale nuova funzione di Google Password Manager è così interessante?

Allo stato attuale, gli utenti che vogliono passare a un altro gestore di password devono eliminare manualmente i dati salvati sul servizio di Google uno alla volta o cancellare completamente la cronologia di navigaizone. La nuova funzionalità sembra promettere l’eliminazione selettiva delle parole d’accesso salvate in Google Password Manager, evitando azioni più invasive.

Stando ai dati emersi finora, la funzione sarà disponibile nelle impostazioni dell’app, proprio sotto la voce relativa all’importazione delle password. Selezionando l’opzione corrispondente, Chrome avverte delle potenziali ripercussioni attraverso un apposito messaggio di allerta.

Nonostante ciò, lo strumento sembra essere ben lontano dall’essere rilasciato in via ufficiale. Nonostante ciò, appare evidente come le intenzioni di Google sia quella di un’implementazione imminente, probabilmente già nelle prossime settimane.

Per Google Password Manager, questa integrazione potrebbe essere solo l’ultima di diverse novità relative agli ultimi mesi. Per esempio, lo scorso mese di settembre, è stata introdotta la possibilità di gestire e sincronizzare le passkey attraverso sistemi Android, Windows, Linux e macOS.