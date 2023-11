Si torna a parlare di YouTube, ma non per nuove funzionalità AI o aggiornamenti riguardanti la sua battaglia contro gli ad-blocker. Stando infatti alle ultime segnalazioni di adirati utenti, la piattaforma per video e shorts tenderebbe ad essere più lenta nei caricamenti quando si utilizza il browser Mozilla Firefox.

YouTube su Firefox: i caricamenti sono più lenti per colpa di Google?

La testimonianza giunge dall’utente u/vk6_, che ha pubblicato un video che mostra quanto YouTube sia effettivamente più lento nell’avviare la riproduzione di un video quando ci si affida al browser di Mozilla. Per diversi secondi la pagina appare quasi vuota, “popolata” da pochi elementi dell’interfaccia. Passati quei pochi secondi, la pagina poi viene caricata normalmente.

È forse un problema di connessione? Di un computer con una scheda tecnica talmente datata da non riuscire a caricare nei giusti tempi un video su YouTube? La verità, purtroppo, sembra sia ben diversa: sarebbe una scelta intenzionale di Google volta a penalizzare la concorrenza. Infatti, camuffando l’user agent di Firefox per farlo sembrare Chrome, la piattaforma per i video non restituisce anche alcun tipo di problema. L’anomalia dei tempi di caricamento? Completamente sparita.

Secondo altri utenti che si sono uniti alla discussione, il dilatamento del tempo di attesa potrebbe essere collegato alle misure adottate per ostacolare l’uso degli ad-blocker. E sarebbe proprio questa la verità, stando ad un portavoce di Google raggiunto dalla redazione di 9to5Google.

«Gli utenti che hanno installato un’estensione per bloccare gli annunci pubblicitari potrebbero riscontrare una visualizzazione non ottimale, indipendentemente dal browser che stanno utilizzando», dichiara il colosso di Mountain View.

Tutto sembra andare in questa direzione, anche perché nel video su Reddit (ora rimosso) si nota l’icona di un ad-blocker. Il problema però è che il rallentamento di YouTube al momento sembrerebbe riguardare unicamente Firefox, non altri browser. E poi c’è la questione dell’user agent sopra descritta.

Insomma, per quanto Google abbia rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, la situazione non è ancora chiara.