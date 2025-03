Google permette di mettere in pausa Play Protect per facilitare sideload

Google ha lanciato Play Protect, il suo strumento di protezione contro i malware Android, nell’ormai lontano 2017.

L’app in questione, non solo esegue la scansione per rilevare agenti malevoli nelle app caricate tramite sideload, ma monitora in modo costante le applicazioni ufficiali di Google Play, creando un ambiente sicuro per gli utenti. Dopo anni di onorata attività, Play Protect può definirsi come un discreto successo, riuscendo in molti casi ad arginare l’operato dei cybercriminali.

A quanto pare, Google ha intenzione di mettere mano a questo strumento introducendo una novità controversa. Il sito di Android Police, infatti, ha parlato dell’apparizione di una funzione per mettere in pausa questo sistema di protezione.

Questa sembra attivabile quando l’utente tenta di disattivare il bottone Scansiona app con Play Protect nello store. Selezionando tale voce, appare un messaggio che chiarisce il risultato di tale intervento, che di fatto rimarrà disattivato fino al giorno successivo.

Perché disattivare Play Protect può essere utile?

Questa possibilità concessa agli utenti è potenzialmente pericolosa, ma può essere utile per effettuare il sideload di un’app, scavalcando le protezioni abituali. Il mettere in pausa per 24 ore questo strumento può permettere di agire in questo frangente installando più applicazioni in modo rapido.

Allo stesso tempo, l’intervallo di un giorno con riattivazione automatica, sembra voler aiutare gli utenti con meno memoria, riattivando Play Protect anche senza intervento manuale.

Stando a quanto sostenuto da Android Police, la funzione è inclusa nell’ultima build di Google Play ma disponibile solo a una ristretta cerchia di utenti. Questo potrebbe suggerire che Google stia effettuando alcuni test per capire la reale efficacia di questa implementazione.

Questa potenziale introduzione non è l’unica novità che Google ha in serbo per gli utenti Android e per il proprio store. Per esempio, nei giorni scorsi si è parlato di un nuovo sistema per offrire maggiore visibilità alle app che offrono widget.