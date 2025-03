Google Play a lavoro per offrire maggiore visibilità ad app con widget

Nella giornata di ieri Google ha annunciato alcune modifiche al sistema di gestione dei widget su Android. Nello specifico, si parla di una maggiore visibilità per chi sviluppa app che si basano proprio su questa funzione del sistema operativo.

I widget sono una soluzione molto utile per ottenere informazioni con un semplice colpo d’occhio, con ampio utilizzo nel contesto di previsioni meteo, calendari e app che si occupano di argomenti simili. Nonostante la loro importanza, gli sviluppatori hanno da tempo manifestato il loro bisogno di maggiore visibilità per mostrare i widget ai loro potenziali utenti.

La compagnia sta dunque preparando una nuova funzione che interessa in modo diretto Google Play. Qui sarà infatti presto disponibile un nuovo badge, visualizzato sulla pagina dei dettagli di un’app per far sapere agli utenti che l’app offre un widget.

Google punta forte sui widget: ecco come intende favorire le app che li offrono

Il badge per distinguere le app con widget dalle altre, non è l’unica novità in questo senso.

Google ha parlato di un filtro dedicato, che permette agli utenti di effettuare ricerche considerando solo applicazioni che offrono tale soluzione, attirando dunque download più mirati.

L’azienda, proprio per valorizzare questo aspetto del suo sistema operativo, sembra avere intenzione di proporre una pagina editoriale che metterà in evidenza i migliori widget in circolazione, con tanto di spiegazione riguardo l’utilizzo e altre informazioni utili.

Di recente Google aveva già dimostrato attenzione rispetto a questo contesto. Giusto qualche settimana fa, per esempio, la compagnia ha introdotto nuove funzioni per aumentare il livello di personalizzazione dei widget nella schermata iniziale.

Di fatto, sembra che l’azienda voglia insistere su questo aspetto di Android che risulta da tempo un vero e proprio punto di forza per il sistema operativo.