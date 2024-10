Google Play Store: presto l’AI risponderà alle domande degli utenti sulle app

Google continua a investire sull’intelligenza artificiale e ora potrebbe presto integrare questa tecnologia direttamente nel Play Store. Cosa significa? Presto, quando gli utenti avranno bisogno di sapere di più su un’app o un gioco, basterà chiedere all’AI.

Tale soluzione conferma dunque il grande apporto che l’intelligenza artificiale può dare e soprattutto quanto le aziende, soprattutto quelle più grandi, stiano continuando a servirsene.

Play Store di Google al servizio degli utenti con l’AI, ecco come

Secondo un recente report, la versione 43.3.32-31 del Google Play Store include già tracce di una funzione chiamata “Ask a question” o, appunto, “Fai una domanda”. Questa nuova funzionalità permetterà agli utenti di porre domande specifiche su un’app o un gioco che stanno visualizzando. Potrebbe essere utile, ad esempio, chiedere all’AI informazioni sulla compatibilità, sulle funzionalità, o semplicemente per chiarire dei dubbi prima di scaricare l’app.

Dai dettagli trovati nel codice dell’app, sembra che questo pulsante apparirà sia nella pagina dell’app, sia nei risultati di ricerca. Subito dopo l’attivazione, basterà selezionare la voce “Ask a question” per poter scrivere la propria domanda, ottenendo in pochissimi secondi delle risposte attinenti ed esaustive. È con questa nuova introduzione che si eviterà di setacciare parola per parola le lunghissime recensioni e descrizioni di ogni titolo.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Google in merito all’arrivo dell’AI nel Play Store e soprattutto la funzionalità non è ancora attiva. Tutto però risulta pienamente in linea con le novità portate dal colosso in questi ultimi anni ed è per tale motivo che con ampia probabilità l’aggiornamento arriverà. Sarà proprio grazie a questa nuova possibilità che gli utenti potranno evitare di perdere tempo soprattutto quando non ne hanno. L’approccio al market di Google destinato al mondo Android sarà quindi estremamente rapido ed intuitivo, ancor di più rispetto ad ora.