Google consente di personalizzare widget della schermata iniziale di Android

Nel corso degli anni Google ha creato sempre nuove app e servizi, offrendo sempre nuovi modi per accedervi.

Per promuovere una novità, la compagnia di Mountain View è in grado di proporre scorciatoie un po’ ovunque, consentendo facile accesso agli utenti al massimo con un paio di tocchi sul display. L’arrivo di nuove scorciatoie nel widget della schermata iniziale delle ricerche potrebbe rappresentare l’apice di questa tendenza.

Come ricordato dal sito di Android Authority, i primi segnali delle intenzioni di Google in merito sono stati individuati lo scorso settembre. Alla fine della scorsa estate, gli esperti hanno individuato una nuova opzione nascosta chiamata shortcut per widget Google 4×1. Questa è integrabile alla schermata iniziale e non alla barra inferiore del display.

Widget della schermata iniziale personalizzabile: ecco le 8 icone disponibili

L’adozione di questa soluzione permette agli utenti di selezionare nuove icone al widget, scegliendo tra svariate possibili opzioni, dalla traduzione fino all’app per il meteo.

Grazie al lavoro di Android Authority è stato possibile anche individuare una probabile interfaccia alternativa, che potrebbe presentare una scorciatoia separata rispetto alla barra di ricerca principale del widget. Queste novità sono diventate concrete con l’ultima build 16.3.34 dell’app Google Android.

Stando a quanto riportato dal sito 9to5Google, le opzioni di personalizzazione sono ben otto e includono:

Traduci (testo)

Traduci (fotocamera)

Ricerca canzone

Meteo

Sport

Dizionario

Compiti

Finanza.

Ovviamente l’utente può anche scegliere di non aggiungere nulla, mantenendo solo l’icona per la ricerca vocale e quella relativa a Google Lens.

Con il prossimo lancio di Android 16, le novità sui nostri smartphone potrebbero essere ancora più intriganti. Tra le tante potenziali implementazioni si parla di una sorta di dark mode universale per tutte le app e di altre novità interessanti riguardanti la schermata di blocco.