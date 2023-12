Google Pixel 8 e 8 Pro, brutte notizie per gli utenti sulle riparazioni

Gli smartphone di punta lanciati di recente da Google, ovvero il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro, sono ufficialmente inclusi nel programma di autoriparazione di Google mediante iFixit. Assodato ciò, qualcuno avrebbe fatto notare che l’acquisto di componenti utili per la riparazione per questi dispositivi comporterà costi più alti. Comparati ai predecessori, Pixel 7 e 7 Pro, i pezzi da sostituire per riparare i Pixel 8 ed 8 Pro avranno un prezzo maggiore.

iFixit è noto per i suoi teardown (smontaggi) dettagliati e soprattutto per le guide di riparazione, così come per la vendita di componenti di ricambio e strumenti di alta qualità. Di recente, Google ha rilasciato l’app per la diagnostica ufficiale insieme ai manuali per Pixel 8 e 8 Pro. Tutto ciò consente di avere una panoramica agli utenti in merito all’identificazione e alla risoluzione di problemi che su questi smartphone possono essere comuni.

Da poco iFixit ha aggiunto al suo catalogo anche le parti di riparazione per Pixel 8 e 8 Pro, che includono schermo, back cover, batteria e fotocamere.

Google Pixel 8 ed 8 Pro, i componenti per le riparazioni costeranno di più

Come è stato possibile vedere tramite internet, più precisamente mediante il sito web iFixit, le parti di riparazione per Pixel 8 e 8 Pro sono ad oggi più costose di quelle per Pixel 7 e 7 Pro. Il problema starebbe nel costo più elevato dei componenti e nella maggiore difficoltà del processo di riparazione.

Facendo un chiaro esempio, lo schermo del Pixel 8, dotato di una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità più elevata, costa ben 13 dollari in più rispetto allo schermo del Pixel 7, che ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità inferiore.

Il cambiamento più notevole riguarda però il sistema a tripla fotocamera del Google Pixel 8 Pro, venduto come singola unità per 40 dollari in più rispetto al gruppo fotocamera del Pixel 7 Pro, compreso di kit di riparazione. Per quanto riguarda invece le batterie, sembrano più costose quelle dei modelli della gamma Pixel 7.