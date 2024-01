Google Pixel 8 e 8 Pro possono finalmente essere riparati a casa

In genere uno smartphone non è assolutamente facile da smontare, differentemente da 10 anni fa quando tutto era più semplice. A contribuire in questa difficoltà ci pensano gli smartphone Android, molto elaborati come nel caso dei Google Pixel.

Nel frattempo, alcuni marchi sostengono ancora il diritto degli utenti alla riparazione autonoma e i produttori sono felici di collaborare con loro. Ciò riguarda l’offerta di pezzi di ricambio a chi è abbastanza coraggioso e abile da smontare i propri telefoni anche in questo periodo storico. Proprio riguardo ai Google Pixel 8 e 8 Pro, è ora disponibile un kit completo per la riparazione fai date. A metterlo a disposizione è la celebre azienda iFixit, al momento l’unica a consentire il self-repair agli utenti.

I Google Pixel 8 ed 8 Pro possono essere riparati in casa, ecco il kit

Esatto, ora potete riparare il vostro Pixel 8 comodamente a casa e senza privarvene per mandarlo in assistenza.

Uno degli aspetti più importanti che riguardano gli smartphone di Google è la continuità degli aggiornamenti software. Dal mese di ottobre 2023, BigG ha promesso di fornire sette anni di aggiornamenti per la serie Pixel 8, ma a cosa servirebbero se l’hardware dovesse dimostrarsi pronto? Proprio per questo, ecco che il catalogo di iFixit consente di trovare tutti i componenti.

Suo ad esempio trovare il display sostitutivo per Pixel 8 al prezzo di 160 dollari, mentre per il Google Pixel 8 Pro costerà ben 230 dollari. Per quanto concerne invece la batteria, questa costa solo 43 dollari per entrambi i telefoni.

Chiaramente nel kit in questione ci sono tutti gli strumenti utili per la riparazione, perfetti per smontare e rimontare. Uno dei pezzi che a quanto pare non può essere sostituito con questo kit, è la porta USB-C, saldata alla scheda madre.

In questo caso, per evitare di usurare troppo il connettore, vi consigliamo di utilizzare ogni tanto la ricarica wireless.