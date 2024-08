Google Pixel 9, arriva una nuova app meteo: eccola qui

L’attenzione intorno al marchio Google attualmente è massima in quanto mancano pochi giorni al suo evento ufficiale. Il colosso americano svelerà al mondo la nuova serie smartphone Pixel 9, la quale sarà caratterizzata da ben quattro dispositivi di cui uno pieghevole. Nel frattempo però l’azienda si sta dilettando anche nel preparare delle applicazioni da lanciare con i suoi nuovi dispositivi. Google infatti sta preparando una nuova app Meteo che debutterà proprio con la serie Pixel 9 la prossima settimana, almeno secondo le indiscrezioni delle ultime ore.

Questa notizia arriva in maniera inaspettata per gli utenti, visto che Google aveva appena riprogettato l’intera app l’anno scorso, proprio in occasione del lancio del suo primo pieghevole, il Pixel Fold. Proprio per questo vederla completamente rielaborata un anno dopo è abbastanza sorprendente.

La nuova app continuerà a far parte dell’attuale app Meteo Pixel e sarà disponibile prima su Pixel 9. Alla fine arriverà anche per i vecchi telefoni della gamma proprio come in molti si aspettano.

L’app Meteo di Google diventa minimalista e debutta sui nuovi Pixel 9 in arrivo

Per la sua nuova app dedicata al meteo, Google sta adottando un approccio molto minimalista, soprattutto se confrontata con la versione attuale sui dispositivi Pixel. Come si può vedere negli screenshot, la temperatura è mostrata in primo piano e al centro e gli è stato riservato anche uno spazio più grande.

Con questa riprogettazione, Google rende più facile leggere le informazioni desiderate. L’azienda ha anche riprogettato la schermata in cui si seleziona la posizione in cui ci si trova, che a primo impatto non sembra cambiare molto.

Di certo arriveranno più informazioni a riguardo su questa nuova app meteo dedicata a Pixel 9 la prossima settimana, in occasione dell’evento Made by Google. Ormai il tempo è quasi scaduto e i fan stanno per dare un’occhiata ai nuovi dispositivi che a quanto pare non saranno esenti da novità.