Google Pixel 9, le indiscrezioni svelano nuove funzioni AI

L’intelligenza artificiale sta muovendo passi decisivi anche sugli smartphone, soprattutto negli ultimi tempi. A dimostrarlo è stata Samsung con la sua nuova gamma Galaxy S24, ricolma di funzionalità smart che hanno sorpreso anche il pubblico. Nel caso qualcuno non lo sapesse, anche Google è all’avanguardia in merito all’intelligenza artificiale e a breve tutti se ne accorgeranno.

Stando a quanto vociferato infatti l’azienda starebbe lavorando sodo per integrare le sue novità “AI-based” sui suoi nuovi smartphone. Con l’arrivo della serie Pixel 8 lo scorso anno, Google ha introdotto una serie di funzionalità AI basate sul cloud.

Ora non si attende altro che il chiacchieratissimo Pixel 9, telefono che potrebbe essere pronto a mostrare più funzionalità AI al suo interno. Le indiscrezioni di oggi suggeriscono infatti di vere e proprie chicche in fase di elaborazione a Mountain View.

I Google Pixel 9 avranno tanta intelligenza artificiale, lo confermano i rumor sopraggiunti oggi

I nuovi Google Pixel 9 daranno a tutti la dimostrazione che BigG c’è in questa corsa verso il futuro. Come si può notare sul web in queste ore grazie ad alcune indiscrezioni, peraltro molto attendibili, i Pixel del nuovo corso sono destinati a competere con i Galaxy S24 in virtù delle funzionalità IA con cui saranno equipaggiati.

Si parla insistentemente di funzionalità di trasformazione del testo in immagine, miglioramenti netti apportati alla feature Magic Compose, della capacità di generare suggerimenti specifici per le risposte automatiche e molto altro ancora.

Queste notizie esclusive provengono dall’analisi del codice delle ultime versioni dell’app AI Core di Google e della beta dell’app Messaggi. La fonte riferisce addirittura che i prossimi Pixel 9 potrebbero essere in grado di generare immagini senza appoggiarsi ai servizi cloud. A quel punto la differenza con il Pixel 8 Pro attuale sarebbe netta, siccome quest’ultimo realizza sfondi generati dall’intelligenza artificiale, affidandosi però al supporto del cloud.