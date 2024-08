Google Pixel 9: ora spuntano sul web anche i prezzi di vendita

Un utente su Reddit nelle ultime ore ha pubblicato i prezzi dei prossimi Google Pixel 9 Pro e 9 Pro XL. A quanto pare quest’anno gli utenti dovranno pagare di più per avere il successore del Pixel 8 Pro. Secondo quello che sembra essere un annuncio del celebre gestore americano T-Mobile, il Pixel 9 Pro partirà da 999,99 dollari mentre il 9 XL Pro partirà da 1.199,99 dollari.

Dal momento che anche Pixel 8 Pro costa di base 999 dollari, gli utenti potrebbero pensare ad una situazione rimasta invariata. Questo all’apparenza, visto che in realtà non è così. Bisogna infatti considerare che il successore naturale del Pixel 8 Pro sarà il Pixel 9 XL Pro, e non Pixel 9 Pro come qualcuno crede.

Google vuole fare credere agli utenti che non pagheranno il Pixel 9 Pro più del dovuto

Secondo quanto riportato ufficialmente, il Pixel 8 Pro di Google sfoggia uno schermo da 6,7 ​​pollici. Questo dato è comparabile con il display del prossimo Pixel 9 Pro XL, il quale monterà con tutta probabilità un display da 6,8 pollici. Il Pixel 9 Pro invece, a cui qualcuno attribuisce il titolo di successore del Pixel 8 Pro, avrà presumibilmente uno schermo da 6,3 pollici.

Da qui dunque si evince che il successore diretto del Pixel 8 Pro costerà 200 dollari in più. Le indiscrezioni suggeriscono che il Pixel 9 XL Pro partirà dal taglio di memoria di 256 GB, smentendo così le voci precedenti che vedevano l’arrivo di una variante da 128 GB di spazio di archiviazione.

Nel caso in cui lo smartphone dovesse arrivare di base con 256 GB di memoria, con uno schermo leggermente più grande, un nuovo processore, un design aggiornato, più memoria RAM e un hardware della fotocamera migliorato, probabilmente qualcuno potrebbe ritenere il prezzo in aumento più che giusto. Il Pixel 9 XL Pro nella versione da 512 GB costerà invece 1.199 dollari. Ormai manca poco per capire quale sarà la verità, siccome il 13 agosto ci sarà la presentazione ufficiale dell’intera gamma.