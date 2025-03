Google Pixel: con Android 16 lo sblocco del telefono sarà più rapido

Uno degli aspetti negativi dei seppur ottimi Google Pixel è che lo scanner per le impronte digitali rimane inattivo quando il display è spento. A dispetto di sensori più avanzati rispetto alle precedenti generazioni, anche Pixel 9 presenta questa limitazione.

Di fatto, per poter accedere al telefono, è necessario prima riattivare lo schermo e poi usare il lettore, a meno di non abilitare la funzione Always-on Display, con però un impatto considerevole sulla batteria del dispositivo. Con Android 16, tutto ciò sembra però destinato a cambiare.

Google, con Android 16 DP2, ha introdotto una nuova funzione sulla serie Pixel 9, ovvero quello che viene definito come “Sblocco con impronta digitale a display spento“. Questa funzionalità permette di sbloccare il telefono posizionando il pollice direttamente sul sensore delle impronte digitali, attivando il dispositivo anche se lo schermo è spento.

Secondo quanto rivelato dal sito Android Authority, sebbene questa funzione sia legata al momento ai Pixel 9, potrebbe presto arrivare anche sulla generazione precedente di smartphone Google, ovvero Pixel 8.

Sblocco del telefono più rapido: buone notizie per i possessori di smartphone Pixel

Per attivare la nuova funzione è necessario andare in Impostazioni – Sicurezza e privacy – Sblocco dispositivo – Sblocco viso e impronta digitale – Sblocco impronta digitale. Qui, nell’ultima versione beta di Android 16, sarà disponibile la suddetta opzione.

Una volta attivato, il display del Pixel si illuminerà in modo automatico quanto l’utente appoggia il dito sullo scanner. Così facendo, il telefono si sblocca se riconosce l’impronta digitale corretta. Di fatto, dopo una lunga attesa, Google ha implementato lo stesso meccanismo giù presente su altri dispositivi Android come Xiaomi e Samsung.

Questa implementazione, sebbene non rivoluzionaria, per gli utenti Pixel può rendere l’utilizzo del telefono molto più fluido. Questa è solo una delle tante novità che Android 16 ha in serbo per gli utenti, con il suo lancio previsto nel secondo trimestre del 2025.