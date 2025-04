Google Play Games, lanciato nel 2013 come app dedicata agli appassionati di videogiochi su Android, sembra destinato a scomparire.

Google, infatti, sta consolidando le sue funzionalità giochi integrandole direttamente nel Play Store. Questo processo, già in atto, punta a creare un’esperienza più centralizzata per gli utenti, eliminando la necessità di applicazioni separate.

Secondo l’analisi di AssembleDebug, esperto della pratica nota come APK teardown, molte delle caratteristiche principali di Google Play Games sono già migrate nella piattaforma principale. Tra queste, il tracciamento degli obiettivi di gioco, che ora è accessibile direttamente dal Play Store. Altre funzionalità, come la gestione del profilo gamer e la possibilità di seguire altri giocatori, sono in fase di implementazione, segnando un cambiamento significativo nell’ecosistema del gaming su Android.

Google Play Games si prepara allo stesso destino di Chromecast e Google Podcast

Questa strategia di consolidamento non è una novità per Google. Nel corso del 2024, l’azienda di Mountain View ha chiuso otto applicazioni e servizi, tra cui Google Podcast e Chromecast. Guardando al futuro, le previsioni per il 2025 indicano che potrebbe essere proprio il turno di Google Play Games. Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per la dismissione, la mancanza di aggiornamenti significativi per l’app negli ultimi mesi rafforza questa ipotesi.

Un aspetto interessante è che queste modifiche non influenzeranno Google Play Games per PC, una piattaforma lanciata nel 2022 per portare i giochi Android su Windows. Questo servizio continua il suo sviluppo in fase beta e sembra essere escluso dal processo di integrazione nel Play Store. Pertanto, gli utenti PC possono stare tranquilli, almeno per il momento.

Le tempistiche per la chiusura definitiva di Google Play Games su Android rimangono incerte. Gli esperti ritengono che Google procederà solo dopo aver completato la migrazione di tutte le funzionalità principali. Questo processo potrebbe richiedere ancora diversi mesi, lasciando agli utenti un po’ di tempo per adattarsi al cambiamento.