Google Podcast: attivato il tool di migrazione a YouTube Music

Da aprile 2024 Google Podcasts cesserà di funzionare negli Stati Uniti, come annunciato dalla stessa azienda di Mountain View lo scorso settembre. In previsione dell’ormai imminente cambiamento, Google ha attivato lo strumento di migrazione a YouTube Music o ad altre app di podcasting. Come riportato sul blog ufficiale di Google: “Oggi stiamo lanciando un modo per consentire agli attuali ascoltatori di Google Podcast di spostare le proprie iscrizioni ai programmi su YouTube Music (Play Store, App Store) o un’altra app a loro scelta. Stiamo rendendo disponibile questa nuova procedura innanzitutto agli ascoltatori negli Stati Uniti, che ora vedranno le opzioni per esportare i propri abbonamenti ai podcast quando utilizzano Google Podcasts su dispositivi mobili o sul web”. Secondo il banner visibile sull’app di Big G, la data ufficiale indicata per la transizione dovrebbe essere il 2 aprile 2024.

Google Podcast: come esportare gli episodi su YTM o altre piattaforme

Selezionando il tasto “Esporta su YouTube Music“, verrà aperta l’app dedicata (bisogna assicurarsi che sia aggiornata prima di fare il tutto) e verrà chiesto di confermare l’indirizzo e-mail del proprio account. In seguito, bisognerà accettare l’opzione “Aggiungi feed RSS” e attendere che termini il processo (potrebbe richiedere alcuni minuti). Tutti i podcast esportati saranno trasferiti all’interno della sezione Podcast della Libreria di YouTube Music. Nel caso si decidesse di usare l’opzione “Esporta in un’altra app”, gli episodi verranno scaricati sotto forma di file OPML.

Gli utenti di Google Podcasts negli Stati Uniti hanno tempo fino a luglio 2024 per effettuare la migrazione. Ad oggi l’azienda di Mountain View non ha ancora dichiarato quando avverrà il cambio a livello globale. In Italia, come anche in altri paesi europei, la sezione di YouTube Music relativa ai podcast non è ancora attiva. Tuttavia, è probabile che entro la seconda metà del prossimo anno, anche oltre oceano Google Podcast lascerà definitivamente il posto a YouTube Music.