Google Play rende più semplice l'eliminazione di un account creato per un'app

La versatilità del mondo Android ha conquistato circa 2,5 miliardi di utenti nel mondo, con ovviamente annessi e connessi. L’aspetto che attira di più probabilmente è il Google Play Store, il posto perfetto per scaricare titoli di ogni genere tra giochi e app.

L’utilizzo di soluzioni di questo tipo richiede spesso la creazione di un account, così da accedere e salvare i propri progressi. Il problema sorge in seguito, quando si desidera liberarsi di quel profilo creato in precedenza. Fortunatamente, secondo quanto riportato, Google avrebbe deciso di rendere le cose un po’ più semplici per i suoi utenti.

Google consente finalmente di eliminare gli account di app e giochi in maniera semplicissima

Il nuovo aggiornamento riportato dal Google System Update durante questo mese di febbraio, include al suo interno una gradita aggiunta. Questa riguarda il Play Store che giunge così alla versione v39.7. Più nello specifico, l’azienda di Mountain View afferma che ora gli utenti possono richiedere in maniera molto più agevole la cancellazione di un account o di dati relativi al contenuto scaricato.

In un estratto del registro che riporta le modifiche relative al suddetto aggiornamento, c’è scritto tutto in maniera abbastanza precisa. Gli utenti ora possono richiedere la cancellazione di dati e account direttamente dall’area “Dettagli” dell’applicazione, semplicemente collegandosi al sito dello sviluppatore tramite un link diretto.

Non è di certo la prima volta che si sente parlare di questo cambiamento. Google in effetti aveva informato gli sviluppatori l’anno scorso: le app che richiedono la creazione di un account devono necessariamente consentire agli utenti di eliminarlo insieme a tutti i dati associati, procedendo mediante app stessa o mediante il web.

In ogni caso, questa nuova aggiunta era attesa da tempo. L’introduzione della funzione rappresenta quindi un notevole miglioramento, soprattutto per la privacy. Ora si spera che tutti gli sviluppatori si adeguino al più presto.