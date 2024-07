Google Play Store: la scoperta di nuove app basata sugli "Interessi"

Il Google Play Store ha fatto notevoli passi in avanti negli ultimi anni, raggiungendo risultati che prima erano garantiti solo su piattaforme rivali. A proposito di miglioramenti, il colosso di Mountain View vuole che il suo store digitale sia ancora più smart, rendendolo capace di consigliare applicazioni e giochi per Android che meglio si adattano agli interessi dei singoli utenti.

Google Play Store: scoprire app e giochi indicando i propri interessi

Attraverso un teardown dell’app Google Play Store (versione 41.7.16-31), la redazione di Android Authority ha scoperto che la società statunitense sta testando una nuova impostazione chiamata “Interessi” per fornire suggerimenti ancora più precisi e mirati. Come suggerisce il nome stesso, questa opzione è progettata per essere intuitiva, consentendo agli utenti di gestire facilmente i propri interessi nel Play Store.

Ad oggi, lo store di Google per dispositivi Android mostra app e giochi consigliati nella scheda “Per te” in base ai suoi algoritmi. La sezione “Interessi” però va più a fondo, perché offre agli utenti un controllo diretto sui loro gusti. Questa ha impostazioni separate per app e giochi e può essere facilmente disabilitata quando l’utente non è più interessato ai consigli personalizzati.

Al momento questa impostazione non è stata rilasciata, quindi non è chiaro se andrà ad arricchire il Play Store con una nuova sezione o se migliorerà la sopracitata lista “Per te”.

Quanto bisognerà attendere? Si spera poco, perché il negozio virtuale di Google è ormai saturo di app e giochi e quindi è estremamente difficile (nonché snervante) trovate contenuti pertinenti. Insomma, un nuovo sistema di filtraggio, se così può essere definito, non potrà che migliorare l’esperienza d’uso dei tantissimi utenti che utilizzano smartphone e tablet Android.

A proposito di universo Android, tra poche ore andrà in scena l’evento Galaxy Unpacked di Samsung (il secondo del 2024). Qui tutti i nuovi dispositivi attesi.