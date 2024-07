Mancano poco più di 24 ore al secondo evento Galaxy Unpacked dell’anno di Samsung. Qualcosa è trapelato, altro invece è ancora da scoprire, ma di ufficiale, ovviamente, non c’è ancora nulla. L’appuntamento del 10 luglio di Parigi è comunque molto atteso, perché il colosso sudcoreano dovrebbe presentare i nuovi smartphone pieghevoli, l’inedito Galaxy Ring e anche uno smartwatch in versione Ultra.

Cosa aspettarsi dall’evento Samsung Galaxy Unpacked di luglio

Galaxy Z Fold6 e Z Flip6

In base alle informazioni diffuse in rete dai soliti e noti leaker, i due nuovi pieghevoli di Samsung saranno molto simili a quelli attualmente in commercio.

Tra i vari upgrade previsti, si parla di un design leggermente più squadrato ridotto per lo Z Fold6 e una migliore gestione dei consumi energetici (quindi migliore autonomia). Entrambi dovrebbero essere più sottili e leggeri, con il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sotto la scocca.

Galaxy Ring

Dopo il breve teaser di gennaio, all’evento Galaxy Unpacked 2024 di luglio dovrebbe esserci spazio anche per il Galaxy Ring. Come suggerisce il nome, si tratta di un anello smart (disponibile in diverse misure e colorazioni) che monitorerà attività fisica e benessere dell’utente. Restano dubbi su prezzi, eventuali abbonamenti e autonomia.

Galaxy Watch 7 Ultra

In arrivo anche la nuova generazione di smartwatch di Samsung. Oltre al modello di base, la line-up dovrebbe includere anche una versione Ultra caratterizzata da un design più ricercato sia in termini di design che di materiali impiegati. In base a rendering condivisi in rete, la cassa dovrebbe essere quadrata, il display invece circolare.

Galaxy Buds

Attesi anche i Galaxy Buds di nuova generazione, questa volta dotati di stelo (angolari e non rotondi come quelli degli AirPods e non solo). La versione Pro dovrebbe presentare un look leggermente diverso, con una finitura grigio opaco.

Galaxy AI

Samsung è rapidamente salita sul treno dell’intelligenza artificiale presentando il pacchetto di feature Galaxy AI ad oggi disponibile in esclusiva solo su alcuni smartphone. Durante l’evento di Parigi potrebbe presentare nuove funzionalità e/o espandere la lista dei dispositivi supportati.