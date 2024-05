Da diverse settimane circolano voci circa una versione Ultra dello smartwatch Samsung di prossima generazione e ora una (quasi) conferma arriva da un leaker molto affidabile, OnLeaks. Il Galaxy Watch7 Ultra è quasi certo e la sua presentazione potrebbe essere dietro l’angolo. Forse già all’evento Unpacked di luglio dedicato principalmente ai nuovi pieghevoli e al Galaxy Ring.

Il Samsung Galaxy Watch7 Ultra si mostra nei primi render

Come da prassi, il leaker – in collaborazione con SmartPrix – ha realizzato dei render fin troppo dettagliati dello smartwatch basandosi sui disegni CAD trapelati in rete. Nelle immagini condivise si notano fin da subito gli elementi che caratterizzano il dispositivo e che lo rendono “nuovo” rispetto ai modelli precedenti.

Se il display resterà circolare, lo stesso non si può invece dire della cassa. Questa, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà nettamente più squadrata e – almeno ad una prima occhiata – sembra garantire una maggiore robustezza. Nonostante l’etichetta in comune, il Samsung Galaxy Watch7 Ultra e Apple Watch Ultra sembrano molto diversi. Almeno esteticamente.

Altra novità, anch’essa visibile nei render, è un terzo pulsante posizionato sul lato destro della cassa. Sarà di forma circolare ma il suo scopo è attualmente sconosciuto.

Sul retro quasi sicuramente una riorganizzazione dei sensori per monitorare attività fisica e benessere. Si notano anche due pulsanti (uno in alto e uno in basso), utili probabilmente per una più semplice sostituzione dei cinturini. Sul fianco sinistro si notano poi quelle che dovrebbero essere le griglie degli altoparlanti.

Infine, sarebbero trapelate anche le dimensioni dell’indossabile: circa un pollice e mezzo di diametro e 47 x 47,4 x 16,4 mm come dimensioni generali. Poco più del Classic di ultima generazione, forse per via della sopracitata cassa squadrata più robusta.