Google porta Gemini Live e Circle to Search sui Pixel 9: ecco tutte le novità

Durante il recente lancio dei Galaxy S25, Google ha colto l’occasione per introdurre nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per i suoi Pixel 9. Un banner apparso nello store ufficiale statunitense ha svelato le innovazioni di Gemini Live e Circle to Search, offrendo un assaggio di ciò che attende gli utenti.

Gemini Live: interazioni AI in tempo reale

Gemini Live si arricchisce con strumenti progettati per migliorare l’interazione con immagini, documenti e video. Tra le novità principali spiccano:

Immagini : è ora possibile caricare immagini in una conversazione per ottenere informazioni dettagliate o suggerimenti in tempo reale;

: è ora possibile caricare immagini in una conversazione per ottenere informazioni dettagliate o suggerimenti in tempo reale; File : caricando documenti, Gemini fornirà un supporto immediato per comprenderne il contenuto o per discuterne;

: caricando documenti, Gemini fornirà un supporto immediato per comprenderne il contenuto o per discuterne; Video: è possibile interagire con un video di YouTube, ricevendo spiegazioni e approfondimenti AI contestuali.

Queste funzionalità si basano su un nuovo overlay per Gemini, che consente di scattare foto, selezionare immagini dalla galleria o catturare schermate tramite la funzione “Ask about screen”. Gli utenti possono anche caricare PDF o video utilizzando app come Files by Google o YouTube, per poi avviare una conversazione con l’opzione “Talk Live about this”.

Circle to Search: risultati AI personalizzati

Con Circle to Search, Google introduce un metodo intuitivo per ottenere informazioni rapide. Basta evidenziare un contenuto sullo schermo – come immagini, luoghi o oggetti – per ricevere risultati personalizzati grazie all’intelligenza artificiale. La funzione riconosce anche numeri di telefono, indirizzi email e URL, consentendo interazioni immediate come chiamate, invio di email o navigazione web con un solo tocco.

Disponibilità e integrazioni future

Le funzionalità di Gemini Live sono già disponibili su Pixel 9, Galaxy S24 e S25, con un’espansione pianificata per i Pixel dalla serie 6 in poi nelle prossime settimane. Inoltre, Google ha anticipato il lancio di Project Astra, che introdurrà la condivisione dello schermo e lo streaming video live tramite Gemini entro pochi mesi.

Deep Research e Multi-Extension Prompts

Per gli abbonati a Gemini Advanced, la funzione Deep Research, già disponibile su web, arriva ora su Android e iOS. Questa funzione consente agli utenti di combinare strumenti AI con le app Google: per esempio, è possibile cercare ricette proteiche, salvarle in Google Keep e condividerle con un amico tramite Google Messages.

Con queste innovazioni, Google conferma il suo impegno nell’offrire esperienze AI sempre più avanzate, rendendo i Pixel 9 protagonisti di un ecosistema tecnologico in continua evoluzione.