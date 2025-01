Samsung Galaxy S25: rivoluzione AI va di pari passo con privacy e sicurezza

La serie Samsung Galaxy S25 vuole rappresentare una rivoluzione tecnologica nel panorama degli smartphone. Con Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ e Galaxy S25, Samsung ha creato un ecosistema mobile all’interno del quale l’intelligenza artificiale non è solo un’aggiunta, ma vera forza trainante che permea ogni aspetto dell’esperienza utente.

Questa nuova generazione di dispositivi integra funzionalità multimodali avanzate che permettono un’interazione più naturale e consapevole con il dispositivo. Il cuore pulsante di questa trasformazione è il SoC Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, che eleva le capacità AI in termini di efficienza e potenza.

Galaxy S25: intelligenza artificiale che migliora l’interazione quotidiana

Con il nuovo sistema One UI 7, la serie Galaxy S25 non solo comprende il contesto delle azioni dell’utente ma offre anche interazioni altamente personalizzate. L’integrazione di strumenti AI multimodali consente di interpretare testo, voce, immagini e video, migliorando l’accessibilità e l’efficienza.

La collaborazione con Google ha permesso l’evoluzione di Android in un sistema operativo che mette l’AI al centro, facilitando l’interazione con le app usando un approccio più fluido e naturale.

Con l’AI, sicurezza e privacy sono al primo posto

La serie S25 fa della protezione dei dati un punto cardine. Il Personal Data Engine sfrutta algoritmi sicuri per analizzare i dati, garantendo esperienze personalizzate senza compromettere la privacy.

Personal Data Engine è il motore che alimenta la personalizzazione intelligente, analizzando i dati dell’utente in modo sicuro al fine di creare esperienze su misura che riflettono le preferenze, i comportamenti e le abitudini di utilizzo individuali. I dati sono trattati localmente sul dispositivo, con un’enfasi sulla protezione e la sicurezza, per garantire che l’utente possa fruire di un’esperienza personalizzata senza minare le basi della propria privacy.

Galaxy S25 permette di effettuare operazioni quotidiane, come la ricerca di una foto nella galleria o la pianificazione della giornata in modo intelligente, proattivo e senza bisogno di interagire manualmente con ogni singola app. Funzionalità come Now Brief e Now Bar offrono suggerimenti contestuali sulla schermata di blocco, anticipando le necessità dell’utente e proponendo informazioni utili al momento giusto, senza compromettere la riservatezza dei dati.

L’utilizzo della crittografia post-quantistica assicura una protezione avanzata contro le minacce emergenti, e le nuove funzionalità di sicurezza avanzata, come Knox Vault, proteggono i dati utente da qualsiasi vulnerabilità.

Prestazioni e potenza senza precedenti

Grazie al SoC Snapdragon 8 Elite per Galaxy, la serie S25 si distingue per un incremento significativo delle prestazioni rispetto ai modelli precedenti, con miglioramenti evidenti che spaziano tra NPU, CPU e GPU (rispettivamente +40%, +37% e +30%). Le capacità di elaborazione AI avanzate disponibili sul dispositivo, combinate con l’efficace gestione termica, rendono l’esperienza d’uso apprezzabile anche con intensi carichi di lavoro.

Snapdragon 8 Elite per Galaxy è il risultato della collaborazione tra Samsung e Qualcomm, società che ha realizzato il SoC personalizzato. Il suo vero punto di forza risiede nella capacità di elaborare le attività legate all’AI direttamente sul dispositivo, senza la necessità di fare affidamento sul cloud. Ciò comporta vantaggi tangibili in termini di velocità e sicurezza, poiché l’elaborazione avviene in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di attesa e proteggendo i dati personali.

Funzioni avanzate, come la Modifica generativa, che in precedenza richiedevano l’elaborazione su server esterni, possono ora essere eseguite direttamente sul dispositivo.

Nell’immagine, la famiglia completa degli smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra.

Elaborazione delle immagini avanzata: fotografia e creatività senza limiti

Il Galaxy S25 vanta un motore di elaborazione delle immagini avanzato, ProScaler, che migliora il ridimensionamento delle immagini del 40%, mentre Samsung Digital Natural Image Engine (mDNIe) ottimizza ulteriormente l’efficienza energetica del display.

Questi miglioramenti garantiscono che ogni immagine e ogni video visualizzati sui dispositivi Galaxy S25 siano più dettagliati e vibranti, con colori e contrasti più precisi e naturali. L’introduzione del Vulkan Engine e del Ray Tracing migliorato, poi, concorrono a elevare l’esperienza di gioco, offrendo grafiche più realistiche e prestazioni ultra fluide.

Galaxy S25 riesce quindi a imporre nuovi standard nella fotografia mobile, grazie a sensori ad alta risoluzione e al ProVisual Engine, che garantisce scatti ultra-dettagliati in ogni condizione. Le capacità di editing video avanzate, la regolazione dell’audio e il controllo della profondità di campo, offrono agli utenti la possibilità di creare contenuti professionali direttamente dal loro smartphone.

Soluzioni per la dissipazione del calore

A supporto dell’impressionante potenza di calcolo, la serie Galaxy S25 include una camera di vapore più grande del 40% e un materiale di interfaccia termica (TIM) su misura, garantendo un’efficienza termica ottimale.

Si tratta di accorgimenti che permettono al dispositivo di mantenere alte prestazioni per periodi più lunghi, evitando surriscaldamenti e permettendo sessioni di utilizzo intensivo senza compromessi. In combinazione con la gestione intelligente dell’energia, Galaxy S25 è in grado di garantire prestazioni potenti per tutta la giornata, senza sacrificare l’autonomia della batteria.

Design e sostenibilità

La serie S25 si distingue per il suo design iconico e innovativo. Galaxy S25 Ultra utilizza titanio e vetro Corning Gorilla Armor 2, combinando resistenza e leggerezza. Inoltre, Samsung adotta un approccio più sostenibile, impiegando materiali riciclati per la realizzazione del telaio e delle batterie. L’uso di cobalto riciclato nelle batterie è un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale.

Interazioni più intuitive e semplici

Con l’introduzione di One UI 7, la serie Galaxy S25 compie un significativo passo avanti nella comprensione del contesto e delle esigenze individuali. Galaxy S25 diventa così un compagno quotidiano che non solo risponde ai comandi, ma anticipa le necessità dell’utente, adattandosi in tempo reale alle sue preferenze.

Grazie ai già citati strumenti AI multimodali, il dispositivo Samsung è in grado di interpretare testo, voce, immagini e video, garantendo un’interazione naturale che simula un vero e proprio scambio umano.

Funzionalità come Cerchia e Cerca di Google, potenziate rispetto alle versioni precedenti, permettono un riconoscimento istantaneo di numeri di telefono, indirizzi e URL presenti sullo schermo, consentendo all’utente di avviare chiamate, inviare email o visitare un sito Web con un semplice tocco.

Non è più necessario passare da un’applicazione all’altra per completare azioni quotidiane: con Galaxy S25, tutto ciò che serve è un comando diretto, che il dispositivo elabora in modo intelligente e veloce.

La serie S25 rappresenta anche un progresso nella comprensione del linguaggio naturale, rendendo possibili operazioni come la ricerca di una foto specifica nella Galleria o la regolazione della dimensione dei caratteri con un semplice comando vocale.

L’interazione tra le app è altrettanto semplificata grazie a Gemini, che consente di eseguire azioni trasversali tra applicazioni, senza interruzioni. Dalle app Samsung a quelle Google fino agli strumenti di terze parti come Spotify. Ad esempio, è possibile trovare facilmente tutte le partite della stagione di una squadra sportiva preferita e aggiungerle al calendario utilizzando un solo comando vocale.

Le caratteristiche dei nuovi smartphone Samsung Galaxy S25, a colpo d’occhio

Caratteristiche Galaxy S25 Ultra Galaxy S25 Galaxy S25+ Display 6,9 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz (1~120Hz), Vision Booster, Tono colore adattivo 6,2 pollici FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz (1~120Hz), Vision Booster, Tono colore adattivo 6,7 pollici QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Super Smooth 120Hz (1~120Hz), Vision Booster, Tono colore adattivo Dimensioni e peso 77,6 x 162,8 x 8,2 mm, 218 g 70,5 x 146,9 x 7,2 mm, 162 g 75,8 x 158,4 x 7,3 mm, 190 g Fotocamera principale 50 MP Ultra-Grandangolare (F1.9, FOV 120°), 200 MP Grandangolare (OIS, F1.7, FOV 85°), 50 MP Teleobiettivo (Zoom ottico 5x, OIS, F3.4, FOV 22°), 10 MP Teleobiettivo (Zoom ottico 3x, OIS, F2.4, FOV 36°) 12 MP Ultra-Grandangolare (F2.2, FOV 120°), 50 MP Grandangolare (OIS, F1.8, FOV 85°), 10 MP Teleobiettivo (Zoom ottico 3x, F2.4, FOV 36°) 12 MP Ultra-Grandangolare (F2.2, FOV 120°), 50 MP Grandangolare (OIS, F1.8, FOV 85°), 10 MP Teleobiettivo (Zoom ottico 3x, F2.4, FOV 36°) Fotocamera frontale 12 MP (F2.2, FOV 80°) 12 MP (F2.2, FOV 80°) 12 MP (F2.2, FOV 80°) Memoria e spazio di archiviazione 12 GB + 1 TB, 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 128 GB 12 GB + 512 GB, 12 GB + 256 GB Batteria 5.000 mAh 4.000 mAh 4.900 mAh Ricarica Ricarica da cavo: fino al 65% in circa 30 minuti (45W), Ricarica rapida wireless 2.0, Condivisione batteria wireless Ricarica da cavo: fino al 50% in circa 30 minuti (25W), Ricarica rapida wireless 2.0, Condivisione batteria wireless Ricarica da cavo: fino al 65% in circa 30 minuti (45W), Ricarica rapida wireless 2.0, Condivisione batteria wireless OS Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Android 15, One UI 7 Network e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.4 Resistenza all’acqua IP68 IP68 IP68

Supporto e servizi avanzati

Oltre alle innovazioni hardware e software, Samsung offre un servizio clienti potenziato con Samsung Care+ e il nuovo abbonamento Galaxy Club, che assicura una copertura completa per i danni accidentali e l’accesso alle riparazioni.

I dispositivi Galaxy S25 includono anche sei mesi di Gemini Advanced, il modello AI di Google che migliora l’esperienza utente con suggerimenti personalizzati e accesso prioritario a nuove funzionalità.

Disponibilità, Prezzi e Promozioni Galaxy S25