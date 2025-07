Google porta l’AI Mode nel widget di ricerca: novità per Pixel e Android

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle piattaforme digitali sta vivendo una fase di accelerazione senza precedenti, e la recente evoluzione di Google Search ne è la prova più evidente.

La società di Mountain View sta portando l’AI direttamente nella quotidianità degli utenti Android, trasformando il modo in cui si interagisce con il proprio dispositivo grazie a un widget di ricerca sempre più potente, intuitivo e accessibile. Con la distribuzione su larga scala della nuova AI Mode, non più limitata ai soli beta tester ma disponibile per tutti coloro che aggiornano l’app alla versione 16.28, si apre una nuova era per la ricerca intelligente su mobile.

L’arrivo dell’AI Mode segna un vero e proprio punto di svolta nell’esperienza utente, consentendo di accedere alle funzionalità avanzate dell’AI direttamente dalla schermata principale dello smartphone. L’attivazione è semplice e immediata: basta accedere alla sezione “Personalizza” del widget di ricerca e selezionare la nuova modalità, che viene richiamata con un semplice tap sull’icona dedicata. In questo modo, Google abbatte ogni barriera tra l’utente e i servizi AI, puntando a una diffusione capillare delle sue tecnologie più innovative.

L’obiettivo di questa strategia è duplice: da un lato, rendere l’AI un elemento familiare e sempre disponibile per l’utente, dall’altro ottimizzare la raccolta di dati per perfezionare costantemente le soluzioni offerte da Google Search. Il risultato è una piattaforma che evolve in modo dinamico, adattandosi alle esigenze degli utenti e anticipando i trend tecnologici che plasmeranno il futuro dell’ecosistema Android.

Non solo AI Mode nel widget di ricerca: altre novità in vista per Google

Dal punto di vista dell’esperienza utente, la versione stabile della AI Mode mantiene tutte le caratteristiche già apprezzate nella beta, senza introdurre cambiamenti significativi a livello di interfaccia grafica o di funzionalità principali. La vera innovazione risiede nella semplicità d’uso e nella rapidità con cui si possono ottenere risposte personalizzate e pertinenti, semplicemente interagendo con il widget di ricerca.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di grandi novità per l’ecosistema Google. Il prossimo 20 agosto è atteso un evento di presentazione che vedrà il debutto dei nuovi Pixel 10, accompagnati da una generazione aggiornata di smartwatch Pixel Watch e da auricolari di ultima concezione.

In parallelo, si prevede una progressiva estensione del design Material 3 Expressive, che sta già rivoluzionando l’interfaccia delle principali app Google e promette di offrire un’esperienza visiva ancora più moderna e coerente su tutti i dispositivi.