Google potrebbe cambiare il modo in cui rispondi alle telefonate

Gli smartphone, al giorno d’oggi, vengono utilizzati in così tanti contesti che spesso ci dimentichiamo della loro vera natura, ovvero quella di essere principalmente dei telefoni.

A dispetto di piattaforme di messaggistica e SMS, questi dispositivi restano anche utili per svolgere un compito basilare come per le semplici chiamate.

La gestione delle stesse non è cambiata in modo sostanziale nel corso degli ultimi anni, anche se la situazione potrebbe cambiare a breve. Secondo quanto sostenuto dal sito Android Authority, che ha esaminato l’app Telefono di Google versione beta v166.0.735169223, individuando attraverso l’analisi del file APK risultante una nuova interfaccia per rispondere alle telefonate.

Allo stato attuale, quando un utente riceve una chiamata, la suddetta app visualizza il classico pulsante con l’icona del telefono. Scorrendo verso l’alto è possibile rispondere o verso il basso per rifiutare la chiamata.

Il nuovo meccanismo dovrebbe invertire da verticale a orizzontale tale operazione, con un movimento verso destra per accettare la chiamata e verso sinistra per rifiutarla.

Risposta alle telefonate e app Telefono: Google passa dal gesto verticale a quello orizzontale

A grandi linee tutto ciò non è un miglioramento, ma semplicemente un cambiamento, il che potrebbe infastidire gli utenti più restii alle novità o con scarsa adattabilità per quanto concerne la memoria muscolare.

La presenza dell’app Telefono è una costante tanto sui Pixel quanto su altri produttori, come Xiaomi e OnePlus. Ciò significa che, se l’implementazione verrà confermata, potrebbe interessare una vasta fetta di utenza Android.

Google ha messo mano alla stessa app di recente, semplificando il registro chiamate e attuando misure contro lo spam. Nonostante l’app sia semplice e data quasi per scontata da molti utenti, di fatto, per la compagnia di Mountain View sembra comunque una priorità.