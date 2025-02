Google, Telefono si aggiorna: semplificato il registro chiamate e mossa contro gli spam

Google sta migliorando la sua app Telefono su Android con un aggiornamento semplice ma utile, che aiuterà gli utenti a gestire meglio il proprio registro chiamate. Se anche voi vi siete ritrovati spesso a scorrere una lunga lista di chiamate perse, spam e numeri sconosciuti per trovare quella chiamata importante, questa novità potrebbe fare al caso vostro.

Filtri per semplificare il registro chiamate

Il problema è noto: il registro chiamate dell’app Google Phone mostra tutte le chiamate – in entrata, in uscita e perse – in un unico flusso continuo. Comodo a volte, ma spesso diventa complicato districarsi tra le voci, soprattutto se siete sommerso da chiamate spam o automatiche.

Con il nuovo aggiornamento, Google ha introdotto dei filtri che renderanno molto più facile trovare le chiamate che interessano davvero agli utenti. Ora sarà possibile:

Filtrare per chiamate perse , così da poter vedere subito chi non si è riusciti a richiamare;

, così da poter vedere subito chi non si è riusciti a richiamare; Visualizzare solo le chiamate dai contatti salvati , eliminando il rumore di fondo dei numeri sconosciuti;

, eliminando il rumore di fondo dei numeri sconosciuti; Separare le chiamate segnate come spam, così da ignorarle senza pensarci due volte.

Questa funzione era già stata individuata in una versione beta dell’app qualche settimana fa, ma ora è finalmente disponibile per tutti gli utenti.

Sebbene questi filtri siano un netto miglioramento rispetto al passato, manca ancora qualcosa, ovvero la possibilità di ordinare il registro in base alle chiamate in entrata o in uscita. A trovare beneficio con una funzione del genere sarebbero soprattutto coloro che vogliono tenere sotto controllo tutte le chiamate fatte durante il giorno ho controllare chi li ha telefonati recentemente. Allo stesso tempo il nuovo aggiornamento è da considerare molto utile in quanto mette ordine all’interno del registro che in alcuni casi può essere veramente affollato.

Call Assist di Google: sempre più funzioni intelligenti

Questo aggiornamento si inserisce nel più ampio sforzo di Google di migliorare le sue funzionalità di Call Assist. L’azienda ha già introdotto strumenti come: