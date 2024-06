Google Telefono consentirà di cercare info sui numeri chiamanti direttamente in app

Dopo l’annuncio del suo lancio durante il Pixel Feature Drop di giugno 2024, Google ha ora iniziato a implementare una nuova utile funzionalità per la sua app Telefono sui dispositivi Pixel: si tratta di un pulsante “Cerca” che rende molto più semplice individuare i numeri di telefono e la loro provenienza.

In precedenza, gli utenti che desiderano cercare un numero sconosciuto su Google, era necessario seguire un processo fatto di più fasi. Innanzitutto, bisognava copiare il numero dalla cronologia delle chiamate. Subito dopo l’utente doveva aprire l’app Google o il browser web, incollare il numero nella barra di ricerca e infine premere “Invio”. Ora però tutto sembra pronto per diventare più semplice.

Google Telefono adesso consente di cercare i numeri sul web direttamente dall’app

Con il nuovo pulsante Ricerca, Google vuole integrare in Telefono un processo molto più veloce ed intuitivo. Gli utenti, quando toccheranno un numero sconosciuto nella cronologia delle chiamate recenti, potranno vedere il pulsante “Cerca” accanto alle opzioni solite che sono “Aggiungi contatto”, “Messaggi” e “Cronologia”.

Toccando Cerca, si aprirà immediatamente una ricerca su Google per il numero selezionato, incluso il prefisso internazionale. Questo consentirà di vedere rapidamente se sono disponibili informazioni sul contatto che ha chiamato.

Vale la pena notare che la funzione in questione apre semplicemente una ricerca su Google per il numero. Pertanto la qualità dei risultati dipenderà dalle informazioni disponibili online. Detto questo, potrebbero anche non comparire informazioni utili, anche se comunque si tratta di uno strumento in più a disposizione.

Sebbene la funzione di ricerca possa sembrare un’aggiunta non troppo importante, è sicuramente un gradito miglioramento rispetto al procedimento necessario fino a ieri. Si tratta di un modo per gli utenti di risparmiare tempo e soprattutto di effettuare il tutto con più semplicità. La nuova funzione per Google Telefono arriva come aggiornamento lato server, per cui bisognerà semplicemente aggiornare l’applicazione per riceverla.