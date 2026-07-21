Google prepara un nuovo chip AI per rendere Gemini più performante

Google spinge ancora sull’hardware proprietario per l’Intelligenza Artificiale, perché oggi efficienza e costi contano quasi quanto i modelli stessi.

In questa direzione si inserisce Ironwood, la TPU di settima generazione presentata da Google come acceleratore pensato per l’“age of inference”, cioè per far funzionare in modo più rapido ed economico i modelli già addestrati.

Chip AI e Gemini: perché l’inferenza è così importante?

L’inferenza è la fase in cui un modello risponde davvero alle richieste degli utenti, quindi è qui che si concentrano gran parte del traffico e dei costi operativi. Google spiega che Ironwood è stato progettato proprio per sostenere questo tipo di carichi, con l’obiettivo di ridurre latenza, consumi e costo per richiesta.

Questa scelta riflette una tendenza più ampia del settore: le grandi piattaforme cloud stanno sviluppando chip su misura per ottimizzare task specifici, invece di affidarsi solo a soluzioni generaliste. Nel caso di Google, il vantaggio è ancora più rilevante perché i suoi modelli Gemini sono integrati in Search, Workspace, Android e nei servizi per sviluppatori.

Google lavora sulle TPU da anni e Ironwood si inserisce nella stessa linea evolutiva, con un’attenzione particolare alle operazioni più frequenti dei modelli generativi. L’idea è migliorare l’elaborazione dei token, la gestione della cache e l’efficienza delle precisioni ridotte, così da servire più utenti con meno risorse.

Effetto sui data center

Il punto centrale è economico prima ancora che tecnico. Quando una piattaforma deve gestire miliardi di richieste al giorno, anche piccoli guadagni di efficienza possono tradursi in risparmi enormi su energia e raffreddamento.

Per questo le aziende cloud puntano sempre più su acceleratori proprietari: servono a contenere la dipendenza dai fornitori esterni e a costruire un’infrastruttura più adatta ai propri modelli. Google, in questo scenario, cerca di trasformare la TPU in un vantaggio competitivo diretto per i servizi AI basati su Gemini.

La competizione sui chip AI è ormai un asse strategico del mercato. Anche altri grandi player stanno sviluppando soluzioni dedicate, ma Google continua a usare le TPU come elemento distintivo della propria architettura di calcolo.