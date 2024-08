Google presenta Gemini Live, l'IA che permette conversazioni in tempo reale

Nell’evento Made by Google 2024 tenutosi giusto qualche ora fa, il colosso tecnologico di Mountain View ha presentato al pubblico diversi dispositivi e progetti.

Una delle innovazioni che ha conquistato l’attenzione del pubblico è stata, senza ombra di dubbio, la presentazione di Gemini Live. Stiamo parlando di una nuova funzione che permette di dialogare con Gemini in tempo reale, con un’esperienza di conversazione fluida e reale.

Per descrivere l’implementazione, Google ha parlato della possibilità di porre domande o richiedere approfondimenti su argomenti specifici, anche a metà conversazione. La compagnia ha definito tale sistema come “Un amico in tasca con cui chiacchierare di nuove idee o fare discorsi importanti“.

Meet Gemini Live: a new way to have more natural conversations with Gemini. 💬

💡 Brainstorm ideas

❓ Interrupt to ask questions

⏸️ Pause a chat and come back to it

Now rolling out in English to Gemini Advanced subscribers on @Android phones → https://t.co/bTHxAnOeGn… pic.twitter.com/WysHGhxSVe

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) August 13, 2024