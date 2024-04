Google: presto un bottone per la "ricerca" delle chiamate da sconosciuti

Secondo quanto segnalato dall’utente di X noto con il nome AssembleDebug, Google sarebbe a lavoro su una funzione molto interessante che, effettivamente, dovrebbe essere disponibile da anni sui nostri smartphone.

Stiamo parlando di un bottone per effettuare ricerche in modo automatico rispetto alle chiamate ricevute da sconosciuti per l’app Telefono Google. L’applicazione in questione è installata di default sui telefoni Pixel ma disponibile anche agli altri utenti Android.

Di fatto, il pulsante Ricerca andrà ad aggiungersi ad altri due già disponibili, ovvero Blocca e Cronologia, presenti sul display quando si esamina una chiamata ricevuta recentemente sul dispositivo. Viste le massicce campagne spam che colpiscono i nostri telefoni negli ultimi anni, risulta sorprendente come questa introduzione avvenga solo nel 2024.

Attraverso essa, dunque, sarà possibile capire subito se la chiamata ricevuta è semplice “spazzatura” o se questa può essere qualcosa degno dell’interesse di chi l’ha ricevuta.

Bottone per la ricerca delle chiamate e non solo: ecco cosa ha scoperto questo utente di X

Questa piccola ma importante introduzione non è l’unica scoperta interessante di AssembleDebug.

L’utente ha infatti affermato come Google sta lavorando per creare un sistema di riepilogo delle e-mail ricevute su Gmail grazie a Gemini. Analizzando il codice, AssembleDebug ha individuato un nuovo pulsante, che potrebbe apparire sotto il campo dell’oggetto di un’e-mail, che servirebbe proprio a questo scopo.

Questa possibile introduzione non sarebbe poi così sorprendente. L’app Gemini di Android, infatti, offre il riepilogo della post elettronica a patto che l’utente abbia un account Google Workspace.

Tutto ciò conferma come la compagnia di Mountain View creda fortemente nelle potenzialità dell’IA e, a dimostrazione di tutto ciò, qualche giorno fa la società ha messo sul piatto ben 20 milioni di dollari in investimenti.