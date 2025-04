Un’importante novità per gli utenti dei dispositivi Pixel: l’Emoji Kitchen, lo strumento di personalizzazione emoji di Google, si rinnova con un aggiornamento esclusivo integrato in Gboard.

Grazie al recente aggiornamento di Gboard incluso nel Pixel Drop, l’app abbandona la fase beta e si presenta con un’interfaccia riprogettata e nuove funzionalità.

La riprogettazione dell’interfaccia si concentra su una maggiore semplicità e intuitività. La vecchia icona dell’ingranaggio è stata sostituita da una freccia che conduce alla nuova sezione “Sfoglia”, dove le combinazioni di emoji sono organizzate in una griglia chiara e ben strutturata. Questo approccio permette agli utenti di selezionare e combinare emoji con maggiore facilità.

Inoltre, sono state introdotte icone dedicate, come una a forma di casa per tornare alla schermata principale e un orologio per accedere rapidamente agli emoji usati di recente. Nell’angolo inferiore destro, un pulsante di azione flottante consente di aprire il selettore standard e scoprire nuove combinazioni creative.

Nuovi bottoni e non solo: Emoji Kitchen profondamente rinnovato

Un’altra funzionalità che ha catturato l’attenzione degli utenti è la possibilità di visualizzare, toccando una combinazione di emoji, quali simboli sono stati uniti per creare quel risultato specifico. Questo aggiunge un elemento educativo all’esperienza ludica, offrendo agli utenti un maggiore controllo sul processo creativo.

La strategia di Google di riservare queste innovazioni ai possessori di dispositivi Pixel sottolinea l’intenzione dell’azienda di differenziare il proprio ecosistema hardware, anche con strumenti relativamente semplici come Emoji Kitchen.

Risultando il tutto esclusiva di Pixel, l’operato di Google aggiunge maggiore attrattiva per i propri dispositivi, dimostrando come faccia leva su un elevato livello di personalizzazione per renderli ancora più interessanti ai potenziali acquirenti. I possessori di Pixel possono già esplorare le novità semplicemente aggiornando l’app Gboard.