Google rivoluziona la ricerca: arriva AI Mode con Canvas e Search Live

La ricerca online sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie all’ultima innovazione di Google, che presenta una suite di strumenti guidati dall’intelligenza artificiale per ridefinire radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con le informazioni digitali. L’introduzione di AI Mode ha segnato l’inizio di una nuova era in cui la personalizzazione, la conversazione naturale e l’integrazione tra contenuti visivi e testuali si fondono per offrire un’esperienza su misura, evoluta e profondamente interattiva.

Adesso arriva l’AI mode con Canvas, un ambiente laterale innovativo pensato per sostenere studenti, professionisti e chiunque desideri organizzare conoscenze e progetti in modo strutturato grazie all’AI.

Google AI mode con Canvas: cosa cambia

Attraverso Canvas, gli utenti possono avviare la pianificazione di attività complesse – come la preparazione di un esame o la stesura di un progetto – partendo da una semplice ricerca su Google.

Grazie a prompt successivi e a suggerimenti dinamici, la piattaforma consente di affinare progressivamente i contenuti, generando un piano di studio personalizzato che evolve con le esigenze dell’utente.

Non si tratta solo di organizzazione, ma anche di integrazione. L’aggiornamento permette di caricare direttamente appunti, materiali personali e programmi di studio, ampliando così le possibilità di personalizzazione.

Questa funzione sarà presto disponibile per gli iscritti al programma sperimentale AI Labs negli Stati Uniti, segnando un primo passo verso una diffusione più ampia di strumenti che pongono l’utente al centro del processo di apprendimento.

Project Astra avanza con Search Live

Google ha introdotto anche la funzione Search Live, ora arricchita dal supporto di Google Lens. Utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo, gli utenti possono inquadrare oggetti, testi o elementi del mondo reale e, toccando l’icona Live, instaurare un dialogo contestuale in tempo reale con l’intelligenza artificiale. Questa funzione, come sottolineato da Robby Stein di Google Search, rappresenta “un esperto sempre disponibile che vede ciò che vedi tu”, abbattendo le barriere tra mondo fisico e digitale.

La distribuzione iniziale di Search Live con input video sarà avviata questa settimana sui dispositivi mobili degli utenti statunitensi iscritti ad AI Mode Labs. In parallelo, la funzionalità sarà estesa anche ai desktop: tramite l’opzione “Ask Google about this page” nella barra degli indirizzi, sarà possibile interrogare l’intelligenza artificiale su elementi visibili sullo schermo, aprendo la strada a un nuovo paradigma di interazione con i contenuti digitali.