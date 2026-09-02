Google sfida Canva con Pics, nuovo strumento grafico basato sull'AI

Google entra nel terreno degli strumenti per la grafica assistita dall’Intelligenza Artificiale con Google Pics, una soluzione pensata per creare e modificare immagini attraverso istruzioni in linguaggio naturale.

Lanciato nella giornata di ieri, il servizio nasce come applicazione autonoma e si integra progressivamente con Google Workspace. L’obiettivo è facilitare la produzione di poster, volantini, annunci e contenuti social senza richiedere competenze avanzate di progettazione.

Google lo propone come alternativa più diretta agli strumenti tradizionali, ma il confronto con Canva va interpretato con cautela: Pics punta soprattutto sulla generazione e sull’editing assistiti dall’AI, mentre le piattaforme grafiche mature offrono sistemi più articolati per impaginazione e gestione dei progetti.

Google Pics porta l’AI direttamente nel lavoro quotidiano

La caratteristica più rilevante di Pics è la possibilità di intervenire su una grafica senza doverla necessariamente rigenerare da capo.

Google ha sviluppato il servizio sul modello Nano Banana, già utilizzato dall’azienda per la generazione e modifica delle immagini. L’approccio punta a rendere più controllabile il processo creativo: l’utente può partire da una tela vuota oppure importare un’immagine esistente e descrivere le modifiche desiderate. Secondo Google, il sistema permette di isolare singoli oggetti, modificarne dimensioni o aspetto e applicare più interventi mirati alla stessa immagine. Si tratta di una differenza importante rispetto ai generatori che richiedono una nuova elaborazione completa dopo ogni correzione.

Tra le funzioni annunciate rientra anche la modifica del testo direttamente nell’immagine. Una scritta può essere cambiata o tradotta senza intervenire sull’intera composizione, mantenendo il design e lo stile del carattere. Google indica inoltre la possibilità di generare più varianti a partire dalla stessa richiesta, così da confrontare diverse proposte prima di scegliere quella più adatta. La collaborazione completa il modello: le creazioni possono essere condivise e modificate insieme ad altre persone, avvicinando Pics alle modalità di lavoro già diffuse in Workspace.

L’integrazione con Google Docs e Google Slides è già parte della distribuzione iniziale, mentre Google prevede l’arrivo delle funzioni anche in Drive. La logica è ridurre il ricorso a strumenti esterni quando una grafica serve all’interno di una presentazione, di un documento o di un file condiviso. Per un team che lavora quotidianamente con Workspace, poter creare o modificare un’immagine senza cambiare applicazione può semplificare il flusso operativo. Google afferma inoltre che milioni di utenti utilizzano ogni mese miliardi di immagini nei prodotti Workspace, fornendo una base d’uso potenzialmente molto ampia.

Nano Banana rende l’editing più preciso e iterativo

Il valore di Pics dipende quindi meno dalla semplice generazione di un’immagine e più dalla qualità delle modifiche successive. La segmentazione degli oggetti consente di isolare elementi specifici e trasformarli senza alterare intenzionalmente il resto della scena. In termini pratici, un utente può chiedere di cambiare un colore, spostare un elemento o trasformarne l’aspetto mantenendo la composizione generale.

Google presenta inoltre la possibilità di inserire commenti riferiti a zone precise dell’immagine e applicare più modifiche nello stesso intervento. Sono funzioni che affrontano uno dei problemi più frequenti della grafica generativa: una nuova generazione può correggere un dettaglio, ma contemporaneamente modificare elementi che funzionavano già.

Il confronto con Canva resta inevitabile, ma non significa che Pics sia già un sostituto completo di un editor grafico professionale. Canva dispone di strumenti dedicati alla progettazione, modelli, sistemi di impaginazione e funzioni AI integrate in un ambiente costruito specificamente per la grafica. Google segue una strada diversa: sfrutta la diffusione di Workspace per portare generazione, modifica e collaborazione dentro applicazioni che milioni di utenti utilizzano già.

La disponibilità iniziale è prevista per gli abbonati Google AI Pro e Ultra e per la maggior parte dei clienti aziendali Workspace compatibili, con distribuzione progressiva. Google Pics resta quindi più interessante come strumento AI integrato nel lavoro quotidiano che come rimpiazzo universale di software grafici specializzati.