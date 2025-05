Google lancia Simplify: lo strumento AI per semplificare i testi complessi

Big G annuncia il lancio di Google Simplify, una funzionalità innovativa progettata per semplificare i testi complessi e renderli più comprensibili. Questo strumento, sviluppato sulla base del modello linguistico Google Gemini e al momento disponibile solo per iOS e iPadOS, segna un importante passo avanti nella missione di Google di rendere le informazioni accessibili a tutti, senza comprometterne la precisione o i dettagli essenziali.

Come funziona Google Simplify

Il funzionamento di Simplify è semplice e intuitivo: gli utenti di iOS, attraverso l’app Google, possono evidenziare una porzione di testo difficile durante la navigazione e selezionare l’icona dedicata. Una finestra pop-up mostrerà immediatamente una versione semplificata del contenuto, mantenendo intatti sia il significato che l’accuratezza del testo originale. Questa funzionalità rappresenta un valido aiuto per decodificare termini tecnici e concetti complessi, garantendo un’esperienza di lettura fluida e accessibile.

Il progetto nasce da un’ampia ricerca sull’uso dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per migliorare l’accessibilità delle informazioni. Sebbene i risultati ottenuti siano promettenti, Google ha sottolineato la necessità di un monitoraggio continuo per garantire che l’affidabilità e la qualità dei contenuti semplificati siano sempre elevate.

Chi può usare Google Simplify

Al momento, Google Simplify è disponibile esclusivamente per dispositivi iOS e iPadOS, probabilmente come parte di una strategia di test controllato prima di un’eventuale estensione ad altre piattaforme, come Android o altre applicazioni dell’ecosistema Google. Tuttavia, l’azienda non ha ancora comunicato tempistiche precise per il rilascio su altre piattaforme.

In un contesto digitale sempre più caratterizzato da una sovrabbondanza di informazioni, Simplify si propone come uno strumento essenziale per navigare tra contenuti complessi. La sua utilità è particolarmente evidente in ambiti educativi e professionali, nonché per migliorare l’accessibilità per persone con difficoltà di comprensione dei testi. Questa tecnologia, dunque, non si limita a semplificare la lettura, ma offre anche un contributo significativo alla democratizzazione dell’accesso alla conoscenza.