Google, super trimestre: IA e ricerca fanno volare il colosso tech

Per Google è un periodo d’oro, con attività come la ricerca online, l’Intelligenza Artificiale e il cloud computing che sono da traino per il colosso tecnologico.

Secondo un rapporto pubblicato martedì da Alphabet, Google avrebbe ottenuto nel secondo trimestre dell’anno 48,5 miliardi di dollari attraverso la sola ricerca. A crescere è stata anche la divisione cloud che ha fatto registrare il proprio record di fatturato, con 10 miliardi di dollari raggiunti.

Proprio in questo contesto, il CEO Sundar Pichai ha affermato come la combinazione di servizi cloud e IA vengono ormai utilizzati da oltre 2 milioni di sviluppatori, confermando Google come una delle realtà più concrete in queste tecnologie all’avanguardia.

Come da prassi, il colosso di Mountain View non sembra però volersi sedere sugli allori. Secondo alcune voci di inizio mese, per esempio, Google avrebbe valutato l’acquisizione della startup Wiz per un totale di 23 miliardi di dollari (con un’offerta che è stata poi rifiutata). Questa mossa dimostrerebbe l’intenzione dell’azienda di rendere i propri servizi cloud ancora più sicuri.

La pubblicità fa da traino per il fatturato di Google ma attenzione agli smartphone in uscita…

Nonostante i risultati altalenanti nel contesto dell’IA applicata alla ricerca online, inoltre, questo settore vedrà senza dubbio protagonista la compagnia nei prossimi mesi e anni. Per il già citato Pichai, infatti, l’introduzione di AI Overviews, ha portato a “Un aumento nell’utilizzo della ricerca e una maggiore soddisfazione degli utenti con i risultati“.

Il numero che sancisce più di tutti il dominio di Google nell’universo tech è, senza ombra di dubbio la capitalizzazione di mercato che, lo scorso mese di aprile, ha raggiunto a somma stratosferica di 2 trilioni di dollari.

Tra i tanti risultati sorprendenti dei vari dipartimenti, ciò che colpisce è però il business pubblicitario. Si parla di 64,6 miliardi di dollari di fatturato per quanto riguarda le ads su motore di ricerca e di 8,6 miliardi di dollari per quanto riguarda le entrate di pubblicità da YouTube.

Se tutto ciò non bastasse, una ulteriore spinta potrebbe giungere dal settore mobile. Pixel 9 e Pixel 9 Pro Fold si stanno preparando al debutto sul mercato, con ulteriori entrate (tutt’altro che trascurabili) per la compagnia.