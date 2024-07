Google Pixel 9 e 9 Pro XL, queste sono le immagini definitive

Con l’avvicinarsi dell’evento programmato di Google che avrà luogo il prossimo 13 agosto, le voci di corridoio sono nel pieno della diffusione sul web. Oggi infatti sono arrivate alcune nuove indiscrezioni molto interessanti che riguardano la gamma Pixel 9. Sono emersi nuovi render del Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL, dando così un’idea agli utenti in merito a quello che potrebbero aspettarsi. È interessante notare che il 9 Pro XL si posiziona come il vero successore del Pixel 8 Pro, mentre il 9 Pro condivide le stesse dimensioni di dell’8 e del 9, ma con le specifiche interne del 9 Pro XL.

Una cosa a cui potrebbe volerci un po’ abituarsi è il nuovo schema di denominazione di Google. Per chi non lo sapesse stanno per arrivare ben quattro nuovi smartphone: Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold. Il Pixel 9 Pro Fold è il successore del Fold, il pieghevole che ha aperto tale strada per Google proprio l’anno scorso.

La gamma Google Pixel 9 ancora sul web con nuove immagini render

Oltre al design, più volte chiacchierato su Internet, sembra che ora la vera incognita sia il prezzo della serie Pixel 9. Secondo quanto riferito, alcune versioni avranno lo stesso presso dei modelli attuali, mentre per altre si prevede un aumento di prezzo. Sarà dunque davvero interessante vedere come andrà a finire quando Google annuncerà ufficialmente i nuovi telefoni visto che proprio in merito al listino si sa poco quanto nulla.

Per quanto riguarda i nuovi render, non rivelano molto che già non si sappia in giro. Il Pixel 9 avrà una fotocamera in meno rispetto a 9 Pro e al 9 Pro XL. Tutti e tre i modelli sfoggiano una “barra” per la fotocamera ridisegnata sul retro. Si prevede che tutti i nuovi telefoni Pixel 9 saranno alimentati dal SoC Tensor G4 di prossima generazione elaborato da Google. Ciò dovrebbe apportare alcuni miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza rispetto alla generazione precedente. Resta da vedere come si comporterà il Tensor G4 rispetto alla concorrenza.