La tecnologia avanza verso un’interazione sempre più naturale grazie al lancio di Search Live, la nuova funzionalità di Google che rivoluziona la ricerca vocale su dispositivi mobile. Pensata per offrire un’esperienza fluida e intuitiva, questa innovazione si distingue per la capacità di trasformare le ricerche in conversazioni continue, senza la necessità di ripetere o digitare le domande.

Attualmente disponibile per gli utenti americani iscritti al programma AI Mode tramite Google Labs, Search Live promette di semplificare la vita in contesti dinamici, come durante la guida o mentre si cucina. Gli utenti possono accedere alla funzione direttamente dall’app Google per iOS e Android: basta toccare l’icona “Live” e iniziare a parlare per avviare una ricerca vocale continua.

Search Live apre l’era delle ricerche vocali online tramite AI

Una delle caratteristiche più innovative di questa tecnologia è la perfetta integrazione tra input vocali e risultati visivi. Durante l’interazione, gli utenti visualizzano sullo schermo link pertinenti e informazioni rilevanti, con la possibilità di approfondire ulteriormente o accedere direttamente alle fonti online.

La nuova funzionalità trae ispirazione dal chatbot vocale Gemini Live, progettato per offrire risposte rapide e contestualizzate. L’obiettivo di Google è chiaro: sviluppare strumenti di ricerca basati sull’Intelligenza Artificiale che siano in grado di adattarsi alle esigenze degli utenti, anticipandone le richieste e semplificando le attività quotidiane.

Al momento, Search Live è in fase sperimentale e riservata a una cerchia ristretta di pubblico. Tuttavia, l’azienda ha già annunciato che la diffusione globale dipenderà dal feedback degli utenti e dalla capacità di integrare questa tecnologia nelle abitudini di ricerca quotidiane. Pur non sostituendo la modalità di ricerca tradizionale, questa nuova opzione rappresenta un’alternativa particolarmente utile per chi si trova spesso in movimento o ha le mani occupate.

Con il lancio di Search Live, il colosso di Mountain View riafferma il suo impegno nel ridefinire il rapporto tra tecnologia e utente, dimostrando ancora una volta la sua leadership in settori tecnologicamente avanzati come AI e motori di ricerca.