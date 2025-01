Google Telefono: arrivano i filtri per la cronologia delle chiamate

L’app Google Telefono è pronta a ricevere un’importante novità. Fino ad oggi, la cronologia delle chiamate è stata mostrata in un unico elenco, senza distinzione tra chiamate perse, effettuate o ricevute. Questo approccio non è certamente tra i più pratici, ma finalmente Google ha deciso di migliorare l’organizzazione del registro chiamate.

Una gestione più ordinata della cronologia

Secondo un’analisi approfondita del file APK della versione 159.0.718038457-publicbeta-pixel2024, condotta da Android Authority, Google sta lavorando all’introduzione di filtri specifici per la cronologia. Questa funzione, ancora in fase di sviluppo, consentirà agli utenti di visualizzare le chiamate in categorie distinte, migliorando l’esperienza utente.

Dalle schermate scoperte durante il teardown emergono cinque opzioni principali:

Tutte : per mostrare l’intera cronologia;

: per mostrare l’intera cronologia; Perse : per visualizzare solo le chiamate che non sono state risposte;

: per visualizzare solo le chiamate che non sono state risposte; Contatti : per filtrare le chiamate provenienti da numeri salvati in rubrica;

: per filtrare le chiamate provenienti da numeri salvati in rubrica; Non-spam : per escludere i numeri segnalati come indesiderati;

: per escludere i numeri segnalati come indesiderati; Spam: per individuare rapidamente le chiamate sospette o moleste.

Al momento, questa funzione non è ancora attiva, nemmeno per gli utenti del canale beta. Tuttavia, il fatto che i filtri siano già visibili attraverso forzature tecniche dimostra che il loro debutto ufficiale potrebbe non essere troppo lontano.

Possibili miglioramenti futuri per Google Telefono

Sebbene questa novità rappresenti un passo avanti, è probabile che Google aggiunga ulteriori opzioni prima del rilascio definitivo. Per esempio, sarebbe utile distinguere tra chiamate in entrata e in uscita, fornendo una panoramica ancora più dettagliata.

È proprio negli ultimi tempi che Google ha dato grande dimostrazione di voler migliorare ulteriormente la sua app riservata alla telefonate. Vari aggiornamenti hanno messo gli utenti in condizione di avere il meglio e di affidarsi sempre di più a questa soluzione. Con questi nuovi filtri si possono avere a disposizione motivi in più per affidarsi dunque a Google Telefono. Bisognerà adesso attendere solo il rilascio ufficiale dell’aggiornamento che dovrebbe avvenire in tempi brevi.