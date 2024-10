Google: test per mostrare le ricette direttamente nei risultati di ricerca

Quando si cerca una ricetta online, spesso ci si affida a un motore di ricerca, andando poi a navigare su qualche blog con ricette, andando a selezionare quella più adatta alle proprie esigenze. Google sta sperimentando una funzione che potrebbe rendere tutto ciò molto più rapido.

Secondo quanto riportato dal sito The Verge, in alcune SERP (Search Engine Results Page), sta apparendo un nuovo pulsante chiamato Quick View. Questo dovrebbe permettere di mostrare direttamente la ricetta dalla SERP, senza dover entrare per forza sul sito.

Una rappresentante di Google, ovvero Brianna Duff, interpellata da Engadget ha confermato le intenzioni della compagnia, spiegando come sia stato siglato un accordo con alcuni creator per testare questa possibilità. Secondo Duff, questo tipo di approccio potrebbe generare maggiore valore nell’ecosistema del Web. Nonostante ciò, la portavoce ha anche sottolineato come al momento Google non abbia nulla da annunciare di concreto.

Ricette nei risultati di ricerca? Una soluzione comoda, ma discutibile sul lungo periodo

Nonostante i test relativi alla proposizione delle ricette nei risultati di ricerca sia comoda, vi è anche un altro aspetto da considerare.

Al di là delle ricette già indicizzate, in futuro quale può essere l’interesse di un food blogger nel pubblicare un nuovo contenuto? Senza che l’utente acceda al sito, il blog non ha traffico monetizzabile. Proporre una ricetta con queste condizioni significa semplicemente trattenere utenti nella SERP, senza concreti vantaggi da parte dei creator. L’approccio, d’altro canto, segue la filosofia di AI Overviews, che intende proporre risposte dirette fornite dall’Intelligenza Artificiale, senza che l’utente debba per forza visitare un sito.

Non è la prima volta negli ultimi anni che Google propone contenti dai siti direttamente in SERP. Qualche anno fa, per esempio, è stato fatto qualcosa di molto simile con i testi delle canzoni, che oggi sono ampiamente accessibili anche senza entrare sui singoli siti specifici.