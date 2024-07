Ricerche Google: risultati generati da IA in calo?

Nelle ultime settimane le ricerche Google starebbero proponendo meno frequentemente i risultati generati dall’Intelligenza Artificiale.

Questo è quanto emerge da una ricerca di BrightEdge riportata poi da Search Engine Land. Numeri alla mano, i risultati forniti tramite AI Ovierviews sono calati a livello globale dall’11% del primo giugno al 7% del 30 giugno. Non solo: a quanto pare Reddit e Quora sembrano essere molto meno presenti nei risultati delle ricerche.

AI Overviews è un sistema lanciato lo scorso maggio che ha creato non pochi imbarazzi a Google. Nonostante l’IA non abbia sempre fornito risposte coerenti agli utenti, la compagnia di Mountain Views non ha mai smesso di sostenere il suo progetto. Anche nel caso della ricerca di BrightEdge, Google ha voluto difendere il proprio operato criticando la ricerca.

Ricerche Google e AI Overviews: l’azienda di Mountain View difende le sue scelte

Ashley Thompson, portavoce di Google, ha dichiarato al sito The Verge che i risultati non rifletterebbero ciò che si è visto realmente, criticando poi il metodo con cui è stato portato avanti lo studio. Secondo Thompson, la ricerca di BrightEdge non ha suddiviso gli utenti comuni con quelli che hanno aderito al progetto AI Overviews & More, a cui è stato fornito accesso a funzioni sperimentali.

AI Overviews ​​è un’iniziativa importante per Google e potrebbe rappresentare un nodo fondamentale per il futuro del colosso tecnologico. Un flop, in questo senso, potrebbe portare utenti verso motori di ricerca alternativi come Bing o Perplexity.

Nonostante le tante incertezze, la compagnia mantiene un certo ottimismo, come dimostrato dalle parole del CEO Sundar Pichai rilasciate a The Verge secondo cui le persone “Stanno rispondendo in modo molto positivo ad AI Overviews“. Nonostante ciò, l’introduzione dell’IA nell’ambito delle ricerche resta un passo molto delicato, che potrebbe modificare gli equilibri tra i diversi colossi tecnologici del settore.